Pres på fly og helikoptere over sommeren

Har du planer om at rejse til eller fra Grønland denne sommer, så er det nu, du skal sikre dig en billet. For efterspørgslen på rejser over Atlanten er voldsom i år. Det fortæller Katja Vahl, der er marketings- og kommunikationschef i Air Greenland.

– På nuværende tidspunkt er vi næsten tilbage på 2019-niveau i forhold til mængden af bookinger hen over sommeren. Det er overraskende hurtigt, at vi oplever en sådan stigning i efterspørgslen på rejser over Atlanten efter to år med corona-pandemi.

20 rotationer ekstra

Air Greenland har allerede udvidet atlantprogrammet med i alt 20 rotationer ekstra fra maj til oktober. Det er primært på lørdage og søndage i perioden, at der er sat ekstra flyvninger ind.



– Der er derfor stadig billetter at finde i hele perioden på Atlantafgangene, men der er visse ugedage, som er udsolgt i den primære højsæson fra juni til august.

Air Greenland monitorerer hele tiden situationen og sætter mere kapacitet ind i det omfang, det er muligt.

