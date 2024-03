Præsten: - Jeg gjorde alt for at redde situationen

Jensine Berthelsen Onsdag, 28. februar 2024 - 11:45

Præsten, der stod for begravelsen den 23. december 2023, hvor kisten braste sammen bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at han til sidst måtte opfordre til at fortsætte begravelsen efter forgæves forsøg på at bjærge den afdødes krop op fra gravstedet:

- Jeg er meget ked af, at familien blev udsat for en meget ubehagelig oplevelse i forbindelse med begravelsen. Men jeg kan forsikre, at jeg gjorde alt hvad der stod i min magt for at redde situationen efter kisten braste sammen og hendes lig endte i gravstedet.

- Vi forsøgte forgæves at bjærge den afdødes krop op fra jorden. Det endte med at jeg måtte opfordre til, at vi skulle fortsætte begravelsen. Jeg kunne ikke se nogen anden udvej i den situation vi stod i, fortæller præsten.

Men familien og de pårørende til den afdøde forlangte, at den afdøde skulle i kiste, og for at imødekomme familiens krav, endte det med at præsten tilkaldte hjælp til at bjærge liget op. Han bad alle deltagere i begravelsesceremonien at forlade kirkegården mens arbejdet med bjærgningen foregik:

- Familien var i sorg, og jeg ville ikke have, at de skulle kikke på hvordan vi med reb og andre udstyr fortsatte arbejdet med at bjærge den afdøde op. For denne del mente jeg at de skulle skånes for og ikke huske fra begravelsen. Heldigvis kunne vi til sidst imødekomme familiens ønske, forklarer præsten.

Har sagt sin stilling op

Præsten understreger, at han har meget stor medfølelse overfor familien på grund af tabet men også på grund af, hvad der skete under begravelsen:

- Jeg forstår godt at familien føler, at jeg har handlet grænseoverskridende under begravelsen, og det tager jeg til mig og beklager dybt. Men det forhold, at vi ikke kunne bjærge den afdøde op fik mig til at foreslå at vi fortsatte begravelsen.

- Jeg havde på ingen måde onde hensigter, men jeg konstaterede på det tidspunkt at vi intet kunne stille op. Men jeg ignorerede ikke de efterladtes krav og opsøgte straks en løsning, og til sidst lykkedes det også at gennemføre begravelsen med ærværdighed og anstændighed overfor både den afdøde og hendes familie.

Nu har præsten taget konsekvensen og sagt sin stilling op:

- Siden den ulykkelige begivenhed er sagen dukket op igen og igen. Jeg har forklaret familien og menigheden samt bispeembedet om hvad der skete og hvorfor jeg handlede som jeg gjorde. Ikke desto mindre følte jeg mig meget forfulgt og presset, så det endte med at jeg måtte sige min stilling op, fortæller præsten, hvis navn er redaktionen bekendt.