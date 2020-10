Præsident Trump indlagt med corona

Ritzau Lørdag, 03. oktober 2020 - 11:46

Hele verdens øjne er i disse dage rettet mod et militærhospital i Bethesda i den amerikanske delstat Maryland.

Her valgte USA's præsident, Donald Trump, fredag at lade sig indlægge - kort efter at han var blevet testet positiv for coronavirus.

Alt sammen blot en måned før det amerikanske præsidentvalg.

Siden har samtlige amerikanske medier forsøgt at blive klogere på præsidentens helbred.

Præsidenten selv var kortfattet, da han fredag udsendte en erklæring i forbindelse med sin indlæggelse.

- Jeg har det godt, synes jeg. Vi vil sikre os, at alt løser sig, sagde præsidenten i et videoklip på 18 sekunder fra Det Hvide Hus.

Kayleigh McEnany, talsmand i Det Hvide Hus understregede ved samme lejlighed, at præsidenten havde valgt at lade sig indlægge ud fra et forsigtighedsprincip.

- Ud fra et overdrevet forsigtighedsprincip og efter anbefalinger fra læger og eksperter vil præsidenten arbejde fra kontoret på Walter Reed i de kommende dage, siger hun.

Hun henviser til Walter Reed National Military Medical Center, hvor præsidenten nu befinder sig.

Imens spekuleres der på højtryk i, hvad indlæggelsen egentlig siger om præsidentens helbred.

Ikke mindst fordi han under sin valgkampagne har forsøgt at portrættere sig som fysisk og mentalt overlegen i forhold til sin demokratiske modkandidat, Joe Biden.

Flere kilder med kendskab til sagen siger ifølge mediet Bloomberg, at Trump normalt gør alt for at undgå læger og hospitaler. Derfor kan indlæggelsen ifølge samme kilder indikere, at præsidentens tilstand er mere alvorlig, end det Det Hvide Hus giver udtryk for.

Ifølge læge i Det Hvide Hus Sean Conley bliver præsidenten blandt andet behandlet med lægemidlet Remdesivir.

Det er et kendt middel, som også bliver brugt i Danmark. Det fortæller professor og ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital Lars Østergaard.

Han forklarer, at midlet i Danmark kun bruges til patienter, der har brug for hjælp til at trække vejret.

- Så modtager man Remdesivir. Det, Remdesivir gør, er at hindre virus i at formere sig yderligere i kroppen, siger Lars Østergaard.

Sean Conley har sagt, at præsidenten ikke har brug for at få tilført ilt.

Lars Østergaard vil da heller ikke afvise, at Remdesivir også bruges i andre lande til patienter, der ikke har vejrtrækningsproblemer.

- Det er muligt, at det også virker på mennesker, som endnu ikke har brug for hjælp med iltindtag. Vi har dog endnu ikke nogen endelige forsøgsresultater, der viser det, siger han.

Ud over Remdesivir får præsidenten også behandling med en cocktail af antistoffer fra biotekvirksomheden Regeneron.

Behandlingen har hidtil været testet på coronapatienter tidligt i sygdomsforløb.

Der findes dog foreløbig kun begrænset data på, hvorvidt behandlingen har en effekt på coronapatienter.

Trump har indtil videre valgt at udsætte eller deltage virtuelt i alle vælgermøder og andre arrangementer.

Det kan vise sig at blive et problem i valgkampen op mod valget den 3. november, da hans modkandidat, Joe Biden, fører klart i meningsmålingerne.

/ritzau/