Præsident-besøg: Bendo og Gujo tildelt Falkeordenen

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 24. september 2019 - 10:11

Den islandske præsident, Gudni Th. Johannesson, fløj mandag fra Reykjavik til Nuuk.

Kalenderen var fyldt til bristepunktet med adskillige møder og besøg rundt om i den grønlandske hovedstad.

Således skulle præsidenten møde formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen, besøge Nationalmuseet, Inatsisartut og Grønlands Universitet. Onsdag skal præsidenten blandt andet besøge Kofoeds Skole og Royal Arctic Line.

Bendo Thorsteinsson modtager her Falkeordenen af den islandske præsident, mens hendes mand Gujo Gudmundur Thorsteinsson ser til i baggrunden Leiff Josefsen

I Hans Egede Hus uddelte præsidenten Falkeordenen til Bendo Thorsteinsson og Gujo Gudmundur Thorsteinsson for deres arbejde for at fremme det folkelige samarbejde Island og Grønland imellem.

Falkeordenen er den højeste anerkendelse en præsident kan uddele.

Da kong Christian X. og dronning Alexandrine besøgte Island om sommeren i 1921, blev der udstedt et kongeligt brev om indstiftelsen af den islandske falkeorden, underskrevet i Reykjavík den 3. juli 1921.

På ordenen er der et billede af en falk, og i kongebrevet står der blandt andet: Det har forekommet os rigtigt, med henblik på at kunne tildele de mænd og kvinder, indenlandske og udenlandske, som på den ene eller anden måde har overgået andre i at styrke fædrelandets hæder og kår, en officiel udmærkelse, at indstifte en islandsk orden, som vi ønsker skal kaldes “Den islandske falk”. Islands konge var den første stormester af falkeordenen, der har fem grader, fremgår det af hjemmesiden for den islandske præsident.