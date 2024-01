En dronning ændrer planer

Marianne Krogh Andersen Onsdag, 03. januar 2024 - 13:55

Dronning Margrethe afviste på det bestemteste, at hun ville trække sig tilbage fra sin post, da regenten gav et halvandet timer langt interview til Sermitsiaq. AG i anledning af sin 80 års fødselsdag.

Gennem årene har dronningen gentaget budskabet. Så meldingen i nytårstalen om, at den aldrende monark 14. Januar går på pension kom som et chok for alle i rigsfællesskabet. Kun statsministeren og en lille flok i dronningens inderste kreds havde kort forinden fået et praj om Dronningens overraskende planer.

Da Sermitsiaq.AG mødte Dronningen på Amalienborg i foråret 2020 og direkte spurgte til hendes planer for fremtiden, var hun fast besluttet på at blive på posten til sin død.

Ikke tradition for abdikation

På det direkte spørgsmål, om Dronningen havde planer om at abdicere på grund af alder, svarede Dronning Margrethe meget kontant:

- Det hører lige som ikke med til jobbeskrivelsen her i Danmark.

Dronning Margrethe tilføjede, at det i Danmark er tradition, at en ny regent først tager over, når en konge eller dronning dør. Hun svarede:

- I vores geschæft foregår det på den måde. Og det regner jeg også med skal fortsætte fremover.

Skete sidst 1146

En konge og dronning bliver på sin post indtil døden. Sådan har traditionen været i kongeriget i en udbrudt kæde af år. Sidst en dansk regent frivilligt afstod tronen var i 1146, hvor Erik Lam trådte tilbage som konge – angiveligt for at gå i kloster.

- Når H.M. Dronningen på Statsrådet søndag den 14. Januar 2024 abdicerer, er det første gang i næsten 900 år, at det sker i Danmark – der er således tale om en ekstraordinær og historisk begivenhed, som kongehuset skriver på sin hjemmeside.

Men i Holland overlod den daværende Dronning Beatrix frivilligt tronen til sin ældste søn kong Willem-Alexander. Også i Spanien, Belgien og Luxemburg er der eksempler på, at statsoverhoveder har trukket sig tilbage ved abdikation.

Læs eller genlæs det store interview med Dronning Margrethe fra 2020 i anledning af hendes 80 års fødselsdag: