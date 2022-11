Portrætudstilling sparker gang i ny turismestrategi

Redaktionen Tirsdag, 22. november 2022 - 14:59

Nuuk skal sælges til turisterne ved hjælp af byens borgere og de personlige fortællinger.

Et portræt af en fisker, en skolelærer og en butiksassistent. Sammen med mange andre portrætter udgør de et portræt af Nuuk og de mennesker, der bor der.

Portrætterne er mundet ud i en udstilling som sparker den nye turismestrategi for hovedstaden i gang.

Vi er Nuuk

”We are Nuuk” som portrætudstillingen hedder, blev åbnet i Katuaq den 17. november.

- Med åbningen af udstillingen markerer vi vores nye tilgang. We are Nuuk viser Nuummiut. Nuuk er os der bor her. Alt hvad vi fortæller omverdenen om Nuuk, skal tage udgangspunkt i vores lokale stemmer, siger Destination Manager i Visit Nuuk, Sara Nissen.

Visit Nuuk har det sidste halve år gennemført interviews og workshops med borgere og organisationer for at få hjælp til at sætte ord på, hvad Nuuk er og hvilke kvaliteter, der skal fremhæves ved byen.

Hjemmesiden er også til lokale

Hjemmesiden, der er for både turister og lokale, vil samle alle aktiviteter og arrangementer, så det bliver tydeligt for alle hvad byen har at byde på, af for eksempel koncerter, udstillinger, teateroplevelser, foredrag, vandreture, strikkeaftner eller stillesvømning.

Kommuneqarfik Sermersooqs borgmester er stor tilhænger af den nye turismestrategi.

- Jeg er enig i, at borgerne i Nuuk er det der gør byen til noget specielt, og vi alle sammen kan bidrage med noget værdifuldt når vores by skal vises frem for omverden. Samtidig glæder det mig, at vi har kunne lave en hjemmeside der både at nyttig for turister og for os der bor her, siger Avaaraq Olsen.

Udstillingen ”We are Nuuk” kan ses i Katuaq frem til den 30. november.