Portræt: Tro på dine mål

Redaktionen Torsdag, 24. august 2023 - 11:10

Dorthea Rødgaard er en af de to kvinder, der står bag det populære grønlandske tøjfirma INUIT Quality Clothes of Greenland, der har ti års jubilæum i år.

Det skriver avisen AG.

Tøjfirmaet startede med at lave t-shirts med det genkendelige inuit logo i forskellige farver, som en teaser til, hvad der skulle komme senere. Tøjfirmaets formål var at lave overtøj, der passede til det barske grønlandske klima. Senere har firmaet eskaleret og i dag sælges alt fra sportsudstyr til smykker langs hele kysten. Tøjfirmaet har nu også lanceret en webshop, så kunder fra hele verden har mulighed for at købe deres produkter.

- Det er vigtigt, at vi har vores egen grønlandske mærke, dels for at støtte landet og det grønlandske folk, siger Dorthea Rødgaard, der i dag bor i Qaqortoq.

Det har bestemt ikke været nemt for hende og hendes medejer af firmaet Hanne Kristiansen at opstarte forretningen, fordi der var utallige af afslag. Men det vender vi tilbage til.

Lad os starte i året 1969 i fåreholderstedet Tasiusaq i Sydgrønland, hvor Dorthea Rødgaard blev født. Tasiusaq ligger syv kilometer fra Qassiarsuk nær Narsarsuaq.

