Portørernes fagligmøde endte godt

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 15. maj 2021 - 09:00

Nuuks portører har oplevet stigende arbejdsbyrde i hovedstaden, hvor de blandt andet oplever flere patienter, mens antallet af portører ikke har ændret sig. Den stigende antal af indbyggere i Nuuk resulterer i flere patienter til Dronning Ingrids hospital.

- Vi ved godt, at problemerne og vores arbejdsvilkår ikke vil blive løst i morgen. Sundhedssektorens økonomi er jo stram, men vi føler os hørt og at vi kan løse problemerne ved et tættere dialog, siger tillidsmanden for portørerne Ujarak Jessen Heinrich.

I dag består portørerne af en overportør og otte portører, som til dagligt skal hente cirka 40 patienter til lufthavnen, flytte 50 senge i gennemsnit hver dag og hjælpe til i operationsstuen, når patienterne skal flyttes fra det andet til det ene sted. Samt komme til de akutte udrykninger.

Ny interessegruppe for portørerne

Fagligmøde med direktøren for sundhedsledelsen er endt godt. Partnerne har valgt at lave en interessegruppe for portørerne i hovedstaden, som skal skabe bedre kommunikation mellem portørerne og ledelsen.

- Vi fik noget ud af mødet. Vi føler, at vi bliver forstået af ledelsen. Vi har skabt en interessegruppe, som vi i langtid har ønsket, siger Ujarak Jessen Heinrich.

Selvom arbejdsvilkårene hos portørerne ikke vil blive ændret, så håber portørerne på, at den interessegruppe kan lave gode anbefalinger til den næste overenskomstforhandling i 2022.

Interessegruppen består af:

Formand: Ujarak Jessen Heinrich

Næstformand: Jan Boller

To sekretærer: Anders Mathiesen og Malik Ludvigsen

Medlemmer: Mike Fly Leander, Zeth Evaldsen, Jørgen Kristensen og David Kristiansen