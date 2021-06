Porten til Isfjorden åbner

Redaktionen Torsdag, 10. juni 2021 - 16:44

Isfjordscentret i Ilulissat åbner dørene for offentligheden den 3. juli, og dermed er der endnu en attraktion i Ilulissat. For udover de magiske isfjelde, der omkranser byen, og gør den ideel som udgangspunkt for vandreture, så er der nu også et Isfjordscenter, der binder historierne for byen, kulturen og isen sammen, skriver avisen AG.

Isfjordscentret – Kangiata Illorsua – har været undervejs siden 2015, hvor Naalakkersuisut, Avannaata Kommunia og den filantropiske forening Realdania indgik et partnerskab om at etablere et besøgscenter nær den smukke og UNESCO-beskyttede Kangia.

Det er den danske stjernarkitekt Dorte Mandrup, der har tegnet huset, der i sig selv er en attraktion med den specielle udformning inspireret af sneuglens vingefang, når den er i flugt gennem landskabet.

Via Isfjordscentrets tag forbindes gæsterne med gangbroerne, der fører ud mod Sermermiut og selve Isfjorden, således at gæsterne på den ene side påvirker naturområdet så lidt som muligt, samtidig med, at oplevelsen af den spektakulære Isfjord forstørres.

– Med isfjordscentret får vi bundet fortællingen om Isfjorden sammen med den grønlandske kultur og levevis, fortæller daglig leder Elisabeth Momme, der flyttede til Ilulissat fra Danmark i forbindelse med arbejdet som leder af Isfjordscentret. Hun er født og opvokset i Nuuk, og er glad for endelig at være tilbage i Grønland.

