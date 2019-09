Porche vil udfordre Tesla med ny elbil

Ritzaus Bureau Mandag, 09. september 2019 - 08:16

Efter flere års forberedelse har den tyske bilfabrikant Porsche mandag indledt produktionen af sin første elbil, der har fået modelnavnet Taycan.

Det har stor betydning, at virksomheden fra Stuttgart nu har bevæget sig ind på markedet for produktion af elbiler.

Det vurderer Mikkel Thomsager, der er chefredaktør hos Bilmagasinet.

- Når Porsche vælger at introducere en elbil, så understreger det selvfølgelig, at de mener det alvorligt, og at de investerer rigtig mange penge, men også at der er noget prestige i at få omlagt til el-bilproduktion, siger han.

Med Taycan-modellen håber Porsche at kunne sikre sig en del af det marked for elbiler i luksusklassen, som amerikanske Tesla hidtil har domineret.