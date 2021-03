Populære musikere spiller koncert på Thule Air Base

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 12. marts 2021 - 10:29

I denne weekend holder de populære musikbands, Inuk og Îva, koncert på Thule Air Base.

De to bands rejste til basen torsdag, og spiller koncert fredag samt lørdag, mens det bliver akustisk koncert søndag.

- Vi var her også i september sidste år for at spille, og det blev til en fantastisk koncert, hvor vi gav ekstra numre. Folk var så vilde med os, at de ville have os tilbage, siger frontfiguren hos 'Inuk', Inunnguaq Petrussen til Sermitsiaq.AG.

Ser frem til koncerterne

Han oplyser, at flere amerikanske bands har været på Thule Air Base før coronaen for at spille koncert, men på grund af pandemien, blev grønlandske musikere inviteret for at holde koncert.

- Udfra vores seneste koncert forventer jeg, at det bliver lige så godt. Folk gav drikkepenge til os, da vi spillede flere ekstra numre sidste gang. Vi spillede omkring i fire timer, selv om planen var, at vi blot skulle spille i to timer, fremhæver Inunnguaq Petrussen.

Nye numre skal øves

Hans band skal i næste uge indspille deres nye album, og her vil de i forbindelse med deres ophold i det nordgrønlandske, øve de nye numre..

- Vi skal være her i en uge, derfor får vi rig mulighed for at øve os. Jeg håber på, at vi før sommeren kan udgive vores nye album, lyder det fra Inunnguaq Petrussen.

Bandet Inuk modtog i december deres anden guldplade, efter bandet har via salg fra CD’er, vinyler og digitalt er nået mere end 3000 solgte eksemplarer for albummet 'Qalipaatit'.