Pompeo enig i at der skal handling bag Pituffik-kontrakter

Mødet med Mike Pompeo er netop slut, og et af emnerne, som Ane Lone Bagger rejste, var servicekontrakterne på Pituffik.

- Jeg understregede, at der skal handlling bag ordene, siger hun til Sermitsiaq.AG.

- Mike Pompeos reaktion var, at han er enig i, at der skal handles. Om det så sker, kan kun tiden vise.

Den del af mødet, der handlede om Grønland og Arktis varede omkring en halv time og Ane Lone Bagger betegner det som et godt og åbenhjertigt møde.

- Vi understregede overfor Pompeo, at tilstedeværelsen på Pituffik skal komme Grønland til gavn, siger hun.

Lufthavne

Et andet punkt, som Ane Lone Bagger havde taget med til bordet, var USA’s hensigtserklæring om at investere i de grønlandske lufthavne til både civilt og militært brug (dual use).

- Vi kom med inputs til, hvilke ønsker vi har til investeringer i infrastruktur. Allerede i marts formulerede vi vores inputs overfor USA. Nu er det så op til amerikanerne at beslutte sig for, hvordan man vil investere her.

Ligeledes blev det generelt styrkede samarbejde mellem USA og Grønland samt åbningen af konsulatet i Nuuk drøftet.

Muligt besøg

Mike Pompeo skulle have besøgt Nuuk i foråret, men mødet blev aflyst på grund af en akut krise omkring Iran.

Der er dog stadig håb om, at han kommer til Nuuk.

- Vi inviterede ham endnu engang til Grønland og han svarede, at han arbejder på at komme på besøg i den nærmeste fremtid.

- Arktis og Nordatlanten har stigende strategisk betydning. Helt rigtige tidspunkt at sidde sammen om bordet alle tre, skrev Ane Lone Bagger i et tweet kort før mødet.

