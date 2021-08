De polstrer parti-kasserne

Redaktionen Onsdag, 11. august 2021 - 14:09

Vi skal kun få år tilbage. Dengang bevægede flere af landets politiske organisationer sig på kanten af økonomisk kollaps, skriver avisen AG.

Gælden voksede i ekspres-tempo for partierne, som ellers gør en dyd ud af at forvente økonomisk ansvarlighed af det øvrige samfund.

Da det så værst ud – tilbage i 2015 – skyldte partierne samlet næsten 4 millioner kroner væk. Det var dengang, hvor det var en standard-bemærkning i regnskaberne fra revisorerne, at »forudsætningen for partiets fortsatte drift er usikker,« og at det muligvis ville være slut med at få kredit rundt omkring.

Men skuden er for alvor vendt for politikerne.

Bæltet er strammet, og nu sparer partierne op. Partikasserne polstres, så der er penge i kassen til kommende valgkampe og til at afholde de bekostelige landsmøder.

Demokraterne

Ifølge loven skal partiorganisationerne, som modtager offentlige tilskud fra Inatsisartut og det danske Indenrigsministerium, aflægge deres årsrapporter senest ved udgangen af juni. Indtil videre er dog kun tre af de syv partiers regnskaber gjort offentligt tilgængelige, nemlig dem fra IA, Naleraq og Demokraterne.

Demokraterne var først ved havelågen. Allerede i april sendte de deres regnskab ind. Det viser et solidt overskud på knap 740.000 kroner, og det vel at mærke på trods af, at partiets personaleomkostninger er på 1,4 millioner kroner.

