Politi: Travl nat trods restriktioner

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 20. november 2021 - 09:44

Grønlands Politi har igen haft en travl nat, natten til lørdag.

En af anmeldelserne om husspektakler på Radiofjeldet i Nuuk, som politiet er rykket ud til har udviklet sig til hærværk og trusler. Manden blev efterfølgende anholdt af politiet og skal senere sigtes for blandt andet for trusler.

Det fortæller vagtchef Søren Bendtsen til Sermitsiaq.AG.

- Det kan have været voldsomt for beboere at se optrinnet, hvor der var massiv politidækning, og hvor manden blev anholdt. Det er husspektakler, der har udviklet sig til trusler, hvor manden også lavede et optrin udenfor. Manden skal sigtes for blandt andet trusler, fortæller han til Sermitsiaq.AG.

Problemer flytter til hjemmet

Der er forsamlingsloft og andre restriktioner i Nuuk for tiden der gør, at værtshuse enten har begrænsede gæster eller holder helt lukket.

Politiets erfaring er, at festerne og det efterfølgende optrin flytter til hjemmene, når der er forsamlingsloft.

- Ved sådanne retningslinjer, så flytter problemener til hjemmet, hvor folk holder fester, hvor der så udvikler sig husspektakler. Selvfølgelig er det slemt for familierne, når husspektakler sker, men den seneste døgn har de fleste hændelser heldigvis været i bagatel-afdelingen, siger Søren Bendtsen.

Politiet mangler henvendelser

Grønlands Politi begyndte at søge vidner vedrørende et groft røveri, der skete mandag den 8. november, hvor en mand på 59 år blev truet til at give adgang til sit hjem af fire unge mænd. Politiet har endnu ikke modtaget nogen henvendelser om sagen.

-Vi er interesserede i personer, der kan have set noget, eller har kendskab til røveriet. Forurettede er i sagens natur chokeret over, at sådan noget kunnne ske, siger vagtchef i Grønlands Politi.

Personer, der har kendskab til sagen bedes ringe til politiet på telefon 701448.