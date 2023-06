Politiske ledere efter rigsmødet: Der er en ny virkelighed i Rigsfællesskabet

Merete Lindstrøm Torsdag, 08. juni 2023 - 11:58

Efter to dages møder i Nuuk er mange sten blevet vendt i de politiske og menneskelige relationer i Rigsfællesskabet.

Alle tre landes ledere er enige om, at Rigsfællesskabet ikke er en statisk konstruktion og at udviklingen allerede er godt i gang for at finde et mere ligeværdigt ståsted.

- Den nuværende konstruktion er ikke holdbar, siger formanden for Naalakersuisut Múte B. Egede.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen har i løbet af ugen også udtalt til politikken, at ”Det er slut med det ulige magtforhold i Rigsfællesskabet” hvilket hun uddyber efter rigsmødet overfor Sermitsiaq.AG:

- Jeg og regeringen har ikke andet ønske end at have så stærkt og ligeværdigt og respektfuldt et samarbejde som muligt. Hvordan det så kommer til at se ud er svært at spå om, men jeg tror det kommer til at forandre sig hen over årene.

Kontaktudvalget er et skridt den rigtige vej

Mette Frederiksen påpeger, at der er nogle ting, som kan lade sig gøre indenfor de juridiske rammer ifølge Grundloven og andet, som vil kræve nogle større forandringer.

- Det må vi tage i den rækkefølge, som behovet opstår. Har jeg overvejet andre modeller? Jeg er sådan set åben overfor at diskutere alle gode ideer. Det er jo ikke sådan, at et rigsfællesskab ser ud på samme måde altid.

Et af de områder hvor bestemmelsen fortsat ligger på danske hænder er i udenrigs- og sikkerhedspolitik - også selvom det måske er sager, der i højere grad angår Grønland eller Færøerne, Men her er de tre ledere enige om, at kontaktudvalget er et skridt i den rigtige retning.

- En af grundende til at vi oprettede kontaktudvalget var netop for at skabe nogle mere ligeværdige rammer og en mere ligeværdig konstruktion for samarbejdet, siger Mette Frederiksen.

Múte B. Egede ser også udvalget som en del af løsningen.

- Kongeriget Danmark er ikke en statisk konstruktion. Bare oprettelse af kontaktudvalget for to år siden er et bevis på det. Et ligeværdigt samarbejde betyder, at man respekterer hinanden og lytter til hinanden og tager dialogen.

- Vi har fået snakket

Múte B. Egede har op til rigsmødet været ude med hård kritik af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i forhold til samarbejdet og især udpegelsen af en arktisk ambassadør. Hvorvidt der er lagt låg på den kritik og problemerne i samarbejdet fremgår ikke helt.

- Forholdet mellem Mette og mig er fint, slår han fast.

- Det er nok lidt noget andet med udenrigsministeren og hans ministerie, men vi har fået snakket om alle de ting, vi skulle snakke om, siger Múte B. Egede.

Mette Frederiksen understreger flere gange undervejs, at uenigheder ikke nødvendigvis er negative.

- Vi skal nok vende os til et rigsfællesskab med flere uenigheder. Og i virkeligheden er det nok også et udtryk for, at relationen er stærk og, at der er et anden styrkeforhold mellem landende. Hvis man går år tilbage, har der været et misforhold. Det er der ikke længere, mener statsministeren.

Kan virke som en spændetrøje

Selvom der er god stemning mellem de tre ledere, så har den færøske lagmand Aksel V. Johannesen, ligesom Múte B. Egede et ønske om at slippe af med de snærende bånd i Rigsfællesskabet.

- Når vi tre taler sammen føler vi os ligeværdige og der er gensidig respekt. Men højhedsretten ligger i Danmark og kan skabe nogle politiske udfordringer for os på Færøerne. Vi vil gerne se Rigsfællesskabet, som et sted med muligheder og ikke som en spændetrøje, hvilket det kan være nogle gange, fordi der er noget juridisk elastik, som ikke kan spændes mere.

Hvis der kommer konkrete ønsker om forandring, så er den danske regering klar til at gøre noget ved det, siger Mette Frederiksen.

- Danmark er indstillet på, at Rigsfællesskabet også kan udvikle sig juridisk. Hvis Grønland eller Færøerne kommer og siger de ønsker et andet juridisk fundament, så vil det være et ønske, vi vil respektere og så vil vi gå i gang med det nødvendige arbejde på baggrund af det, men det bliver nødt til at være i den rækkefælge og på baggrund af et ønske fra Grønland eller Færøerne, slår hun fast.