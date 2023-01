Politisk zig-zag kurs hæmmer mineprojekter: Investeringslysten er smadret

Redaktionen Onsdag, 11. januar 2023 - 09:17

Hans udtalelser falder på baggrund af en artikel i AG i sidste uge, hvor tidligere vicedirektør i GEUS, Flemming Getreuer Christiansen, konstaterede, at der er et stort potentiale for udvinding af blandt andet sjældne jordarter og andre mineraler, der kan bruges i den grønne omstilling. Det står klart, efter at selskaber har brugt omkring fem mia. kr. siden årtusindeskiftet på mineralefterforskning.

Det skriver avisen AG.

Men Christiansen konstaterede også, at investorerne alligevel holder sig væk fra Grønland, blandt andet fordi de finder beskatningen for voldsom. Desuden er de utrygge på grund af politisk zig-zag kurs på råstofområdet.

- Han har fat i noget rigtigt i den artikel, siger Jens-Frederik Nielsen og fortsætter:

- Der er ingen tvivl om, at investeringslysten er smadret fuldstændigt.

- Vi bliver nødt til at anerkende, at de, der investerer mange, mange millioner i efterforskning, også skal have lov at tjene penge på det. De udenlandske slskaber er de eneste, der kan få mineralerne op af jorden. Vi har ikke kompetancen selv.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: