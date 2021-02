Politisk ustabilitet påvirker markederne

Redaktionen Søndag, 14. februar 2021 - 11:31

En tydelig støttende regering, tæt inddragelse af lokalbefolkningen, stabile vilkår og progression i det administrative system er nogle af de elementer, der skal til for at tiltrække investeringer til Grønlands mine- og råstofindustri. Sådan sagde analytiker og partner i investeringsselskabet Sprott Capital Partners, Brock Salier, for under et år siden på PDAC i Toronto, skriver avisen Sermitsiaq.

Det modsatte er gift for minebranchen og investorerne. Det har vi set hver gang Fraser Instituttets årlige liste over attraktive minelande offentliggøres, og hvor Grønland de senere år har været placeret langt nede på listen.

– Greenland Minerals (GGG) aktiekurs er faldet over den seneste uge. Det kan skyldes, at Naalakkersuisut valgte at blive væk fra borgermøderne. Den politiske situation er urolig, vurderer geolog og råstofrådgiver i Kommune Kujalleq, Ole Christiansen til avisen Sermitsiaq.

Læs hele artiklen i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: