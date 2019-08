Politisk uro bag aflysning af underskriftsceremoni

Redaktionen Fredag, 16. august 2019 - 08:15

Det var den politiske uro om de nye lufthavne, der førte til, at den planlagte underskriftsceremoni mellem Kalaallit Airports og Munck Gruppen blev aflyst.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Oprindeligt var det meningen, at kontrakterne skulle underskrives ved en offentlig ceremoni i Nuuk i tirsdags. Men sent fredag aften, kom der pludselig en meddelelse om, at ceremonien var aflyst. I stedet for blev kontrakterne underskrevet i København uden at offentligheden kunne være med.

I første omgang lød forklaringen på, at der var tale om planlægningsmæssige og logistiske årsager. Men overfor avisen Sermitsiaq erkender administrerende direktør Peter Wistoft at den reelle årsag var den politiske ballade, hvor et flertal i finansudvalget krævede, at underskrivelsen helt blev aflyst.

- Vi aflyste den offentlige ceremoni i Nuuk, fordi der aktuelt er stort politisk ståhej om lufthavnene. Vi ville ikke kaste mere benzin på bålet. Derfor valgte vi at afholde en ikke-offentlig begivenhed i København tirsdag eftermiddag. Her underskrev Kalaallit Airports International og Munck-gruppen aftalerne, der er indgået i fuld overensstemmelse og inden for de rammer, der er fastlagt lovgivningsmæssigt, siger han.

