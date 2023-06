Politisk signal: Ventureselskab skal støtte grønlandsk turisme

Redaktionen Fredag, 02. juni 2023 - 14:44

Turisme er hot hos, siger Múte B. Egede og co. Sermitsiaq kan i dag fortælle, at Naalakkersuisut klart og tydeligt har meddelt selvstyrets erhvervsudviklingsselskab, Nalik Ventures A/S, at ventureselskabet skal skrue op for investeringerne til udvikling af turismen i Grønland.

Samtidig har selvstyret sat Lykke Geisler Yakaboylu og Anders Stenbakken, der har mangeårig erfaring inden for turismen, ind i bestyrelsen for Nalik Ventures.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Det er et vink med en vognstang fra vores ejere, selvstyret, at vi skal satse på turisme, siger Miki Lynge, bestyrelsesformand for Nalik Ventures.

Turismen kan blive en vigtig brik til at skabe vækst, omsætning og nye arbejdspladser til hele Grønland. Det mener de i erhvervet, Nalik Ventures og åbenbart også på politisk topplan.

Det betyder, at ventureselskabet, der tidligere hed Greenland Holding, i fremtiden nu skal være parat til at skyde risikovillig kapital i form af lån og investeringer i virksomheder i en branche, der efter åbningen af de nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq inden for de kommende år drømmer om og venter at få vækst.

