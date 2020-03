Politisk krav: Luk Grønland ned

Merete Lindstrøm Torsdag, 12. marts 2020 - 11:01

I går meldte Danmarks statsminister ud, at alle uddannelsesinstitutioner lukker, offentlige ansatte sendes hjem, og forsamlinger over 100 mennesker frarådes. Ryk sammen ved at holde afstand til hinanden lød det. I dag har Færøerne fulgt trop, og nu kræver flere af politikerne her i landet, at vi gør det samme.

Bekymringen går på, at smitten, når den kommer, vil blive svær at håndtere.

- Der lander et fly fra Danmark i dag, og fly fra Island til kysten lander ofte. Der har været fly i de foregående dage, hvor der er risiko for smittespredning af coronavirus.

- Situationen kan meget hurtigt udvikle sig alvorligt, det er nu vi skal inddæmme smitten. Lad os udvise ansvarlighed, lyder det i den fælles skrivelse som IA, Partii Naleraq, Samarbejdspartiet og Atassut har underskrevet.

Tid til politisk samling

Pele Broberg fra Partii Naleraq understreger, at der ikke er tid til politisk splittelse, men at alle partier står sammen og indfører tiltag for at undgå for hurtig smittespredning og for at berolige befolkningen.

De fire partier har lavet en liste over tiltag, som de håber at få Kim Kielsen og resten af Naalakkersuisut i tale om allerede i dag.

De opfordrer til handling med det samme i stedet for at afvente og komme for sent i gang.

- Vi mener, at Grønland bør lukkes i 14 dage, på samme måde som Danmark nu gør.

Ikke fordi vi endnu har grund til at antage, at situationen er lige så alvorlig som i Danmark. Men for at undgå den bliver det, lyder det blandt andet.

Stop unødig rejse

De mener også, at man bør suspendere al ikke-essentiel trafik ind i landet og lukke alle offentlige arbejdspladser og institutioner og fortsat udbetale løn til medarbejderne.

-Vi er parate til at bakke op om alle nødvendige alternativer og at sikre tabt arbejdsfortjeneste for alle offentligt ansatte, skriver de. Og så kommer de med en opfordring til restaurationsbranchen:

Ansvarlige ejere af restauranter og cafeer, spillesteder og andet; vær søde at vurdere om I skal lukke ned, så vi ikke risikerer smitte-spredning, når den nye coronavirus kommer.