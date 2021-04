Politisk kommentator: Meget pæn debat

Merete Lindstrøm Tirsdag, 06. april 2021 - 11:44

Hvis man havde forventet, at partilederne ville gå i kødet på hinanden ved den sidste debat inden valget i dag, så blev man måske en smule skuffet.

Til gengæld var der masser af åbninger for samarbejde på kryds og tværs, og ingen partier afviste at samarbejde med andre. Sådan vurderer politisk redaktør for avisen Sermitsiaq mandagens partilederrunde.

- Partilederne gjorde meget ud af ikke at komme op at toppes. De holdte debatten meget formel og pæn, selvom det var alvorlige emner, der blev diskuteret, siger Jensine Berthelsen.

Velfærd nu og her

Ifølge den politiske kommentator var det velfærdsspørgsmålet, der stjal opmærksomheden ved aftenens debat.

- Der er noget, der tyder på, at vælgernes fokus er meget på problemer, der skal løses her og nu, som ikke kan vente og derfor tænker folk ikke så langsigtet. Det kunne man godt fornemme i debatten, som bød på meget få langsigtede emner.

Partierne var stort set enige om målet, men der var også forskelligheder i midlerne og vejen til målet om mere velfærd og bedre levevilkår for befolkningen.

- Jeg tror, der er udsigt til brede forlig om at løfte befolkningens velfærd i den kommende valgperiode, selvom partierne selvfølgelig har forskellig tilgang. De mere liberale partier satser på arbejdsskabende tiltag, hvor de mere socialistiske partier satser på at løfte samfundet igennem socialpolitiske tiltag.

Varmer op til forhandlinger

Den pæne tone i debatten er ifølge Jensine Berthelsen, fordi partilederne allerede har blikket rettet mod de kommende forhandlinger om magten i Inatsisartut.

- Når valget er overstået, skal der jo findes dansepartnere i en koalition. Ingen vil udelukke nogen, bortset fra at IA ikke vil gå på kompromis med Uran. Hvis IA vinde og de øvrige partier vil lege med, må de indstille sig på, at Kuannersuit er udelukket. Der er ingen kompromis der, siger Jensine Berthelsen.

Hun mener, at netop spørgsmålet om uran, gør Naleraq til en oplagt partner, hvis IA vinder valget og skal forsøge at danne en koalition.

- Det jeg ligger mærke til er, at Naleraq vil løsrives fra Danmark, før der udvindes råstoffer i storscalaprojekter. Det kan godt tyde på at IA og Naleraq er tættest på hinanden i det spørgsmål. På den anden side så har Siumut den senere tid rykket sig nærmere IA, men spørgsmålet er, om de to stridshaner kan lægge deres historieske rivalisering til side, for at samarbejde, siger hun og tilføjer:

- Hvem der skal arbejde med hvem efter valget er svært at sige, fordi de bejler til hinanden alle sammen.