Politisk kommentator: Grønland i smørhullet

Redaktionen Tirsdag, 13. december 2022 - 17:18

Af Christian Schultz-Lorentzen, chefredaktør og politisk kommentator.

Det tog sin tid. Men tirsdag aften rundede fungerende statsminister Mette Frederiksen Amalienborg for at meddele Dronning Margrethe, at Danmark efter en rekord lang forhandling har fået en ny flertalsregering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

Den nye trekløver-regering tæller i alt 89 mandater. Der er 179 folketingsmedlemmer. Dermed er regeringen afhængig af mindst et af de fire nordatlantiske mandater, der står i en ønskesituation, når det gælder politisk indflydelse. Det er dog et usædvanligt smalt flertal. Regeringen må antages at være interesseret i en så stor opbakning som muligt, og det giver de to grønlandske og to færøske folketingsmedlemmer politiske muligheder.

Aaja Chemnitz fra IA har undervejs været meget ihærdig ved forhandlingsbordet med Mette Frederiksen. En række af hendes 10 ønsker kan således ventes opfyldt, herunder et patienthjem for grønlændere i Jylland. Meget andet kan naturligvis komme til. Særligt på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område.

Den nye regerings-konstellation åbner samtidig op for en anden mulighed. Hvis de fire nordatlantiske mandater kan finde sammen i en nordatlantisk gruppe, vil politikerne fra nord tilegne sig et unikt politisk spillerum og en afgørende indflydelse. En mulighed, som sjældent byder sig, og som bør forfølges. Ikke for at lave politisk afpresning, men for at få en indflydelse, der er i balance med de helt naturlige krav og ønsker, der må være til Rigsfællesskabet. Det kræver imidlertid, at der er enighed i Nordatlanten, og det er langt fra altid tilfældet. Men der er meget at vinde - og meget at tabe. Mon ikke, at de færøske og grønlandske folketingsmedlemmer holder et møde inden for de næste dage.