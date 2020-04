Politisk betænkelighed over USA-støtte

Thomas Munk Veirum Onsdag, 22. april 2020 - 11:56

I en kronik i netmediet Altinget oplyste den amerikanske ambassadør Carla Sands tidligere på ugen, at USA´s regering arbejder på en substantiel økonomisk hjælpepakke til Grønland. Hun oplyser dog ikke nærmere om, hvad hjælpen konkret skal bestå i, men kun at den skal bidrage til vækst i Grønland.

Lederen af det største oppositionsparti Inuit Ataqatigiit, Múte B. Egede, kender heller ikke nærmere til amerikanernes intentioner, men han opfordrer til, at man tænker sig godt om:

- En håndsrækning i dag, kan dagene efter være en gæld. En gæld, der på mange måder kan forpligte os til noget, vi som samfund ikke ønsker. Og i værste fald noget der går udover vores identitet, lyder det fra Múte B. Egede, der fortsætter:

- Vi skal huske på, at USA’s interesse i vores land, kun har et udgangspunkt i deres egne interesser og ikke vores.

Martinussen: Kan ende med gældsbrev

Samarbejdspartiets Tillie Martinussen er på linje med IA-formanden:

- Jeg synes det er helt utilstedeligt, at USA forhandler i pressen, og ikke igennem de vanlige diplomatiske kanaler. Et “tilbud” om økonomisk støtte, kan meget vel ende med at være et gældsbrev i form af noget andet, udtaler Tillie Martinussen.

Også hos Partii Naleraq er man betænkelig ved tilbuddet fra den amerikanske ambassadør:

- Fra Partii Naleraq er vi meget utrygge ved udsigten til at andre lande udarbejder finansielle tiltag, der i bedste fald kan tolkes som forsøg på at udøve amerikanske interesser ved at støtte et bestemt styre, udtaler Pele Broberg, medlem af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg for Partii Naleraq.

Kan en barnebrud ha' en foretrukken partner?

I sin kronik langer Carla Sands kraftigt ud efter Kina og Rusland, som hun kalder for henholdsvis grisk og aggressiv. USA vil være den foretrukne partner, lyder det fra ambassadøren.

Om det siger Múte B. Egede, at der først og fremmest må være en debat om, hvad det egentlig er Grønland vil med samarbejdet med andre lande.

Pele Broberg mener, at det er svært for Grønland at vælge en foretrukken partner, så længe man er i Rigsfællesskabet, som indebærer begrænsninger med hensyn til udenrigs- og sikkerhedspolitikken for Grønland:

- Hvordan kan en barnebrud have en ”foretrukken partner”, spørger Pele Broberg og fortsætter:

- Når det så er sagt, så må USA meget gerne melde ud højt og tydeligt, om de er villige til at løfte ansvaret, der ellers påhviler kolonimagten Danmark, om understøttelse af selvstændighedsprocessen i vores land, udtaler han.

Hos Samarbejdspartiet slår Tillie Martinussen fast, at den foretrukne partner for hende er Rigsfællesskabet:

- Derigennem er alliancer som NATO, FN, Nordisk og Vestnordisk de næste foretrukne, naturlige partnere. Og så klart USA som en allieret, udtaler Martinussen.