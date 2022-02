Politi: Person reddet op af vandet ved Tasiilaq

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 10. februar 2022 - 15:03

En person var gået på den tynde is ved Tasiilaqs fjord. Det kunne have endt helt galt, hvis vedkommende var alene. Til alt held blev personen hjulpet op af vandet af en anden borger.

- Isen på fjorden ud for Tasiilaq er stadig forholdsvis ny og derfor ikke særlig tyk. Derudover er isen de seneste dage flere gange brudt op, hvilket gør det farligt at færdes på den, oplyser politiassistent Jaaku Andreassen fra politiet i Tasiilaq.

Politiet i Tasiilaq modtog en anmeldelse om at en borger havde hjulpet en person op af vandet ved fjorden tidligere på dagen. Isen var simpelthen for tynd, så personen var faldet igennem. Politiet opfordrer stærkt til, at man ikke færdes på isen.

- Grønlands Politi advarer borgere mod at begive sig ud på fjorden ud for Tasiilaq, da isen endnu ikke er tyk nok til at bære mennesker eller køretøjer, oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.