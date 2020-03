Politimester: Slut med høfligheden

Merete Lindstrøm Onsdag, 18. marts 2020 - 18:46

Efter det andet smittetilfælde er konstateret i Nuuk har piben fået en anden lyd. På dagens pressemøde understregede formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, at de nye tiltag, der blev fremlagt, ikke var til diskussion.

- Det er ikke en opfordring mere. Det er et forbud, sagde Kim Kielsen.

Politimester Bjørn Tegner Bay uddyber, at de tiltag, der tages i brug nu, ikke er noget, man kan vælge til og fra, som man har lyst.

- Det er ikke længere høflige anmodninger. Vi arbejder på lovgivningen i forhold til sanktioneringsmuligheder, hvis folk overtræder disse påbud, siger politimesteren.

Et lille lys i mørket

Fra onsdag lukker alle butikker, institutioner, uddannelsessteder, frisører med flere ned i Nuuk. Der må ikke forsamles mere end 10 mennesker på et sted, hverken inde eller ude.

Og så er der indført forbud om, at enhver trafik ud af Nuuk herunder med eget fartøj forbydes. Men det til trods så er der mulighed for at bibeholde en enkelt aktivitet. Man må nemlig fortsat gerne tage ud og fiske i sin båd eller gå på rypejagt i naturen, lyder det fra politimesteren.

- Så længe man vender tilbage til Nuuk igen og ikke besøger andre bygder, tilføjer Bjørn Tegner Bay.

Politimesteren understreger, at poltiet fortsat har stort fokus på at have et velfungerende beredskab, så man kan håndterer almindeligt politiarbejde, og at der også er planer for, hvis personale i politiet selv bliver syge.