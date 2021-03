Politimester: Selvmordstrusler er et samfundsproblem

redaktionen Torsdag, 11. marts 2021 - 17:07

1200.

Så mange var antallet af selvmordstrusler i 2020, kan man læse i politiets netop offentliggjorte årsstatistik.

De mange trusler – 100 om måneden eller tre om dagen – steg sidste år fra 977 i 2019 og udgør et samfundsproblem, siger politimester Bjørn Tegner Bay i forbindelse med en præsentation af årsrapporten.

Han understreger over for avisen AG, at det naturligvis er på sin plads at folk tager kontakt, hvis de har brug for hjælp.

- Det er godt, de beder om hjælp. Men det er som om, vi har en kultur, hvor selvmordstruslen bliver brugt som pressionsmiddel. Uden at personen vil gøre alvor af det, siger Bjørn T. Bay.

Ifølge politimesteren er hovedparten af sagerne om selvmordstrusler ikke reelle i den forstand, at der virkelig er tale om, at en person agter at tage livet af sig.

Kan besidde våben

- Meget ofte, når vi finder frem til pågældende person, siger vedkommende, at selvmord slet ikke var noget han eller hun kunne finde på. Problemet er bare, at personen har givet udtryk for det, for eksempel over for sin mor, som derfor har ringet til os, forklarer Bjørn T. Bay.

Det er svært for politiet at vurdere alvoren, når en pårørende til en selvmordstruet eller personen selv kontakter politiets vagtcentral. Derfor rykker politiets beredskab ud, nogle gange med det store udrykningsudstyr, hvis der er tale om at personen er i besiddelse af et våben som en riffel.

- Det skaber ængstelse og utryghed i lokalsamfundet, når folk ser ambulancer samt politi- og brandbiler med fuld udrykning, siger Bjørn T. Bay.

