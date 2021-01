Politimester: Husk restriktionerne nytårsaften

Thomas Munk Veirum Onsdag, 30. december 2020 - 15:52

Torsdag kan borgerne her i Grønland fejre nytåret med private fester og en tur i byen. Det kan man ellers ikke mange steder i verden, da mange lande har indført omfattende nedlukninger som følge af coronapandemien.

I Grønland er vurderingen, at der ikke er udbredt smitte, selvom nogle indrejsende på det seneste er blevet testet positive for coronavirus. De smittede har nemlig overholdt karantænereglerne. Det fortalte naalakkersuisoq for sundhed, Anna Wangenheim, på et pressemøde onsdag.

Hør efter dørmændene

På pressemødet var kom politimester Bjørn Tegner Bay dog med en kraftig opfordring til borgerne om at huske og respektere de coronarestriktioner, der trods alt er.

- Der er en del restriktioner, de steder man går i byen. Der vil vi gerne have hjælpe til at der huskes på, at restriktionerne bliver overholdt.

- Vær rar at gøre som dørmændene og andet personale siger. Det er meget meget vigtigt, at restriktionerne for, hvor mange der må komme ind på eksempelvis et dansested, bliver overholdt.

På på med for meget alkohol

- Tænk også over hygiejne og afstand når I går i byen, sagde politimesteren på pressemødet.

Bjørn Tegner Bay understregede, at politiet ville være til stede og klar til at skride ind, hvis der sker overtrædelser af restriktioner, og den forbindelse kom politimesteren med en opfordring til også at begrænse indtaget af alkohol:

- Både i byen og privat kan alt for meget alkohol skabe en unødig smitterisiko, fordi at man får en uhensigtsmæssig adfærd, og det kan og ødelægge den gode stemning, sagde Bjørn Tegner Bay,.