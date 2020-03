Politimester: Alkoholforbud er i værktøjskassen

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 22. marts 2020 - 09:14

Politimester Bjørn Tegner Bay oplyste på lørdagens pressemøde, at borgerne generelt følger de anbefalinger og forbud, som er udstukket i Nuuk. Det glædede ham rigtig meget. Desuden havde politiet et rigtig godt samarbejde med de erhvervsdrivende.

Trods omstændighederne kunne han oplyse, at politiet fortsat havde tilfælde med husspektakler, hvor alkohol er indblandet.

Lovhjemmel

- Vi har altid haft og har stadig nogen, der samler sig i hjemmet og drikker. Politiet kan ikke gå ind og forhindre, at folk samles i et større antal, når det foregår i et privat hjem. Det har vi ikke lovhjemmel til. Dog kan vi agere, hvis der opstår spektakel og naboerne ringer og anmelder det. Så kommer vi naturligvis, oplyste Bjørn Tegner Bay.

Har Epidemikommissionen overvejet at indføre alkoholforbud?

- Nu ønsker jeg ikke at oplyse, hvilke overvejelser vi gør os i kommissionen. Men jeg kan oplyse, at et alkoholforbud er noget, som ligger i vor værktøjskasse, svarede politimesteren.