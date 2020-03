Politimester: Alarmerende højt antal voldtægts-anmeldelser

Merete Lindstrøm Torsdag, 05. marts 2020 - 10:32

Mens debatten om sexchikane og seksuelle krænkelser fylder i det offentlige rum, kan Grønlands Politi melde om langt flere anmeldte sager under kategorien blufærdighedskrænkelse og voldtægt. Blufærdighedskrænkelse dækker blandt andet over den type sager, hvor den ene part er blevet rørt ved imod sin vilje.

- Stigningen er voldsom og niveauet er alarmerende, siger politimester i Grønlands Politi, Bjørn Tegner Bay.

Kilde: Grønlands Politi

Han mener dog, at tallene kan skyldes, at flere tør anmelde sager og ikke, at der sker flere overgreb.

- Jeg er ikke sikker på, at jeg er bekymret over stigningen. Jeg har en formodning om, at vi får fat i flere af mørketallene, siger han.

Fokus øger anmeldelser

Fakta Antal i parentes gælder 2018 Voldtægter: 207 (156) Blufærdighedskrænkelser: 230 (185) Kilde: Årsstatistik 2019 Grønlands Politi

Politimesteren mener, at kampagner, som den der kører i øjeblikket om at melde overgreb mod børn, har en afsmittende effekt. Han tror også, at debatten, der foregår om seksuel chikane og hele #MeToo-bevægelsen, gør, at flere tør sige fra og melde sagerne til politiet, når de oplever at blive krænket på den ene eller den anden måde. Alligevel er tallene foruroligende, understreger politimesteren.

- Niveauet ligger i forvejen meget højt, og det er selvfølgelig bekymrende, at vi i et land som Grønland har så mange anmeldelser, siger han.

Det er ikke kun i Grønland, at der opleves en stigning i antallet af voldtægter.

En ny rapport fra Danmark viser, at flere end 6.700 kvinder blev udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg i 2019. Et tal der er mere end fordoblet på ti år.