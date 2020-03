Politikvinde: Jeg har været udsat for blufærdighedskrænkelser

Walter Turnowsky Lørdag, 14. marts 2020 - 08:30

En politiuniform bremser tydeligvis ikke alle mænd med en seksuelt krænkende adfærd.

Det fortæller Laila Thomassen Fleischer, der i op mod 14 år har arbejdet som betjent, og 'har bidraget en masse, både professionelt og privat, for at være med til at bekæmpe en masse krænkelser, herunder seksuelle krænkelser', som hun skriver i et opslag på facebook, som hun har indvilliget i, at vi citerer fra.

- Hvad kun få ved er, at der bag smilet og politiuniformen, findes en kvinde som blev udsat for adskillige blufærdighedskrænkelser, her imens jeg var iført uniformen og var på arbejde mellem 8-16, skriver hun.

- Jeg kan kun nikke genkendende til en masse af de ti kvinders fortalte oplevelser og følelser, her både under og efter de blev udsat for krænkelser.

- Jeg har ikke andet end respekt for jeres mod til at sige fra for jeres krænker, og i det hele taget mod samfundets letsindige behandlinger af kvinder!

Støtte til de ti kvinder

Hun håber, at hendes opslag kan sætte yderligere gang i killiliisa-bølgen.

- Mit opslag har på ingen måde til hensigt at få medlidenhed fra andre, men for at sige fra og vise støtte til de ti kvinder, samt med et håb om, at andre personer også får mere mod til at stå frem og sige fra for krænkelser, som sker hver dag i dagens Grønland, skriver hun og understreger samtidigt, at hun ikke ønsker at i detaljer at fortælle om de blufærdighedskrænkelser, som mænd har udsat hende for.

Grænseoverskridende adfærd ved regeringsmøder

Tidligere IA-formand Sara Olsvig skriver ligeledes i et opslag, at krænkende og sexistisk adfærd er et samfundsproblem. Hun lægger dog særlig vægt på det, hun har oplevet som politiker.

...vores numser flotte, kroppe for store eller vores hår for slattent. Jeg kunne blive ved.

- Jeg genkender klart den sexisme, mandschauvinisme og osende mandehørm på Inatsisartuts partigange som i de seneste uger er beskrevet gennem medierne. Værre er, at det ikke blot sker på partigangene. Det er også udvalgsmøderne, møderne i salen og regeringsmøderne. For åbne døre, og for lukkede døre, skriver hun et opslag og understreger, at dette er skrevet som privatperson.

- Her har vi kvinder mødt alt fra kommentarer om vores bryster til kommentarer om, at vi ikke skal mene noget om alke- eller fiskeripolitik, til at vores stemmer er skingre, vores ledelsesstil for hård, vores ledelsesstil for blød, vores numser flotte, kroppe for store eller vores hår for slattent. Jeg kunne blive ved. Kommentarer og adfærd som ikke kun mødes i politikkens verden, men i alle kroge af samfundet.

Mænd med ‘eneret’ på fiskeripolitik

Den nuværende programchef for UNICEF Danmark i Grønland har i sin tid som politiker oplevet, at mandschauvinismen også viser sig andre måder end ved sexchikane og har rødder i et kvindesyn, som hun betegner som 'middelalderligt'.

- Dette kunne ske direkte og indirekte. Gennem kommentarer om, at jeg ikke skulle blande mig i fiskeripolitik eller forvaltning af alkejagt. Kommentarer som aldrig ville falde over for en mand. Eller ved, at der kunne blive sat spørgsmålstegn ved mine moderegenskaber af den simple grund, at jeg som politiker havde et krævende arbejde. Ingen ville nogensinde stille spørgsmålstegn ved en mands faderegenskaber fordi han er politiker.

Heller ikke Sara Olsvig ønsker at gå i yderligere detaljer med, hvad hun personligt har oplevet.

Begge kvinder er enige om, at det er på høje tid at tage et opgør med sexchikane og sexisme.

- Der er langt vej igen for lige behandlinger af kvinder og mænd, men så længe vi alle sammen tør, og har mod, til at sige fra, så kan det kun gå fremad, mener Laila Thomassen Fleischer.