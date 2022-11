Politiker: Tager turister mineraler med ud af landet?

Thomas Munk Veirum Mandag, 28. november 2022 - 08:56

Det er på tide, at der holdes bedre øje med de turister, der besøger landet, lyder det fra medlem af Inatsisartut, Jens Napãtôk’, der har sendt en stribe spørgsmål til Naalakkersuisut.

Han vil blandt andet vide, om der holdes øje med turister, der samler mineraler i fjeldet.

I svaret oplyser Departementet for Råstoffer og Justitsområdet, at ikke-fastboende turister ikke må indsamle mineraler i fjeldet.

Departementet oplyser videre, at Skattestyrelsen alligevel med jævne mellemrum opsnapper personer, som medtager mineraler i bagagen med ud af landet.

- Få og reelt værdiløse

- Råstofstyrelsen har et tæt og godt samarbejde med Skattestyrelsen om disse sager. Hvis personen ikke er fastboende - og ikke kan dokumentere at mineralet er købt af en fastboende - leder sagen oftest til konfiskation af mineralet, skriver departementet i svaret.

Det er vurderingen, at turisterne ikke indsamler mineralerne i ond vilje:

- Råstofstyrelsen vurderer, at langt størstedelen af konfiskationssagerne bunder i generel uvidenhed blandt turister om forbuddet mod indsamling. Oftest er der tale om indsamling af ganske få og reelt værdiløse sten, som turisten har samlet som en souvenir, lyder det fra Departementet for Råstoffer og Justitsområdet.

Efterlyser større bidrag fra turismen

I begrundelsen for sine spørgsmål efterlyser Jens Napãtôk’, at turismen leverer et højere økonomisk bidrag til landet, og i den forbindelse ønsker han også at få at vide, hvad indtægterne fra branchen er i øjeblikket.

Til det henviser naalakkersuisoq for erhverv, Vivian Motzfeldt (S), til tal fra 2019, som var før coronapandemien satte ind. Der så det således ud fordelt på henholdsvis krydstogtturister og såkaldte landbaserede turister:

46.633 krydstogtturister omsatte i 2019 samlet ca. 63,7 mio. kr. Omsætningen inkluderer lufthavns- og krydstogtsafgifter samt turisternes forbrug på udflugter, souvenirs, mv. i land.

57.996 landbaserede turister omsatte i 2019 samlet ca. 651 mio. kr Omsætningen inkluderer fly- og skibsbilletter, lufthavnsafgifter, overnatning og forbrug på mad, udflugter, souvenirs, mv.

Naalakkersuisoq tager forbehold for, at der ikke findes eksakte tal på, hvor meget turisme bidrager til Grønlands økonomi. Derfor er de oplyste tal baseret på estimater foretaget af Grønlands Statistik, Visit Greenland og Rambøll.