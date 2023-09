Politiker: Sporten bør sikres en slags borgerligt ombud

Jensine Berthelsen Tirsdag, 19. september 2023 - 14:45

I dag skal de fleste sportsudøvere bruge deres feriedage eller holde fri uden løn, hvis de vil deltage i sportsarrangementer, eksempelvis grønlandsmesterskaber.

- Nogle sportsfolk bliver tvunget til at vælge enten arbejde eller sport, mens de studerende bliver registreret som fraværende.

- Sådan som det ser ud i dag, er opbakningen til sportsfolkene ikke til stede, andet end at vi klapper på vores hænder og tager æren for vundne kampe, mens udøveren har ofret alt for meget. Det, synes jeg, ikke er i orden, påpeger kommunalbestyrelsesmedlem i Kommune Qeqertalik, Aqqa Samuelsen (S) og fortsætter:

- Vi må gøre op med vores opfattelse af det at drive sport, det må være slut med, at vores sportsfolk ofrer så meget i forhold til mistede indtægter og feriedage. Vi må opprioritere borgernes sundhed og trivsel og opmuntre dem til at udøve sport og idræt, forklarer Aqqa Samuelsen.

Dyrt og besparende samtidigt

Aqqa Samuelsen kan ikke sætte tal på, hvor meget sådan en ordning med en slags borgerligt ombud til sportsudøverne vil koste, hvis den bliver realiseret, men han vurderer, at samfundet vil spare penge i sidste ende:

- Jeg ved godt, det kan lyde dyrt, især hvis det drejer sig om flere dage, hvor en ansat skal bruge tid til at deltage i sportsarrangementer. Men på den anden side, så er jeg helt sikker på, at samfundet vil spare en masse penge samtidigt med at befolkningens generelle sundhedstilstand bliver løftet op, siger Samuelsen.

Han mener, at denne form for opbakning vil øge tilstrømningen til at dyrke sport samtidigt med, at den vil have store besparende effekter på forebyggelse og kriminalpræventive områder, ligesom borgernes brug af sundhedsvæsenet også vil blive reduceret i takt med at befolkningen bliver sundere.

- Men ikke nok med det, vi må også gøre op med, hvor meget sporten faktisk er med til forebyggelse. Jeg mener helt bestemt, at det er indsatsen værd at bakke op om sporten og idrætten, forklarer Aqqa Samuelsen overfor Sermitsiaq.AG

"Kom nu med et helhjertet Aalasa"

Det officielle Grønland har en vision 2030 - "Verdens Mest Fysiske Aktive Land".

Aqqa Samuelsen henviser til visionen i forbindelse med sit oplæg til bedre økonomisk opbakning til sportsudøverne:

- Vi har jo et meget spændende mål, og der arbejdes i disse dage på at forhandle sig frem til, hvordan det offentlige kan sætte rammerne for det videre arbejde. Der mener jeg, at vi kan opnå langt bedre effekter ved konkrete handlinger, der vil opmuntre flere borgere til at deltage i Aalasas projekter, siger Aqqa Samuelsen til Sermitsiaq.AG.

Han vil i den forbindelse lægge op til et forslag til, hvordan Kommune Qeqertalik skal handle i forhold til konkrete løsninger, der skal give sportsudøvere, trænere og dommere bedre vilkår, når de skal bruge tid til sportsarrangementer, eksempelvis grønlandsmesterskaber.