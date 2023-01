Politikerne tillader massivt overfiskeri af torsk i Østgrønland

Redaktionen Fredag, 27. januar 2023 - 16:44

I mere end 10 år har Naalakkersuisut tilladt overfiskeri af torsk i Østgrønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Naalakkkersuisut fortsætter med at sætte kvoten for torskefiskeri i Østgrønland langt over anbefalingen fra biologerne.

For 2023 har de videnskabelige rådgivere i Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, som Grønland er medlem af, anbefalet en maksimal fangst i det udenskærs østgrønlandske fiskeri på 8.460 tons. Det er et fald på 300 tons i forhold til sidste år.

Fiskeri på Dohrn Banke

Naalakkersuisut har sat en TAC på 27.145 tons torsk for grønlandske rederier i Østgrønland. Hertil kommer, at politikerne har tildelt Færøerne, Norge og EU 5.800 tons. Det vil sige, at TAC’en samlet er på alt i alt 32.945 tons eller tæt på 33.000 tons.

Med andre ord er den politisk satte kvote totalt på otte gange biologernes videnskabelige rådgivning.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: