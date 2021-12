Politiker: Hvalkød bør kunne eksporteres

Thomas Munk Veirum Torsdag, 09. december 2021 - 13:58

En international konvention, som både Danmark og Grønland har tiltrådt sammen med cirka 200 andre lande, er årsagen til, at kød fra sildepisker ikke kan sendes som frostvare til Danmark. Og der er ikke udsigt til, at reglerne bliver lavet om, oplyser Naalakkersuisut.

Det er Inatsisartutmedlem Lars Poulsen (S) der har spurgt ind til sagen, da han mener, at eksport af kødet fra Østgrønland bør være en mulighed:

- Med tanke på hvor mange sildepiskere, der kan fanges i Grønland om året, må det være muligt at forsende kød til nære relationer, som bor i udlandet, skriver han i et spørgsmål til Naalakkersuisut.

Eksport til Danmark er også en mulighed for folk i Vestgrønland, men altså ikke i øst, fordi bestanden af sildepisker i Østgrønland er udryddelsestruet, lyder forklaringen:

200 lande har tiltrådt konvention

- Dette er reguleret gennem CITES-konventionen (Washingtonkonventionen). CITESkonventionen er en international konvention om regulering af international handel med vilde dyr og planter.

- De arter, som er mest udryddelsestruet, må hverken eksporteres eller importeres af lande, der har tiltrådt konventionen. Både Grønland og Danmark samt ca. 200 andre lande har tiltrådt konventionen, oplyser Kalistat Lund (IA), naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Departementet for Fiskeri og Fangst supplerer besvarelsen og skriver, at den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) kun tillader fangst af store hvaler, herunder sildepiskere i Vest- og Østgrønland, med den betingelse om, at hvalerne kun udnyttes lokalt og ikke eksporteres.

Hvad med hvidhvaler?

Lars Poulsen vil også vide, om hvorfor der ikke må eksporteres kød fra hvidhval ud af Østgrønland, og her gør naalakkersuisut opmærksom på, at hvidhval ikke må fanges i Østgrønland og derfor heller ikke kan eksporteres.

Det er derimod muligt at få en eksport- og importtilladelse til produkter fra hvidhval og sildepisker fra Vestgrønland. Det skyldes, at de hvaler kommer fra større bestande, der ikke på samme vis er udryddelsestruede.

Departement for Fiskeri og Fangst oplyser desuden, at IWC ikke har planer om, at lave reglerne om.