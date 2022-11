Politiker: Er der gravpladser nok i Nuuk?

Thomas Munk Veirum Onsdag, 23. november 2022 - 08:58

Nuuk oplever fortsat en kraftig befolkningstilvækst, og det har fået medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen (IA) til at stille et lidt usædvanligt spørgsmål til Naalakkersuisut.

Han efterlyser planer om et krematorium i byen:

- Nuuk er en by i stadig udvikling og vi må kunne forvente, at flertallet af de nuværende indbyggere vil være døde om 100 år, idet vi ikke ved hvornår døden kommer, ligesom vi også allerede nu må tænke på, at skulle have en kirkegård, der kan rumme 18.000 gravpladser, og derfor er det nødvendigt med et krematorium, skriver politikeren i begrundelsen for sit spørgsmål.

Naalakkersuisut henviser i sit svar til, at det er de enkelte kommunalbestyrelser, der har ansvaret for, at der er tilstrækkelige gravpladser i lokalsamfundene.

Vil koste omkring 20 mio. kr.

Naalakkersuisut har dog oplysninger fra 2020 om, hvad det anslås at koste at opføre et krematorium i hovedstaden:

- I 2020 blev der udarbejdet et B-overslag for opførelsen af et krematorium i Nuuk. Af overslaget fremgår det, at en bygning, med ovnanlæg med filtre, inklusive byggemodning og projektering vil koste i omegnen af 20.000.000 kroner. Da udgifter til materialer mv. er steget de sidste par år, skal man forvente, at prisen for anlæggelse af et krematorium er højere end anslået i 2020, skriver naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, idræt og kirke, Peter P. Olsen (IA), til Kristian Jeremiassen.

Hos Kommuneqarfik Sermersooq oplyser kommunikationsafdelingen til Sermitsiaq.AG, at forvaltningen løbende udarbejder planer vedrørende nye gravpladser, og at det i øjeblikket vurderes, at der er gravpladser nok på kirkegården ved universitetet til endnu tre år.

I 2019 arbejdede kommunalbestyrelsen med planer om at opføre et krematorium i byen, men de planer er siden blevet lagt i skuffen.

Skal Qinngorput have en kirke?

Kristian Jeremiassen spørger også Naalakkersuisut om, hvorvidt der er planer om at etablere kirker i de bydelene Nuussuaq og Qinngorput.

Her pointerer naalakkersuisoq, at opførelse af kirker skal ses i sammenhæng med hele landets byggebehov:

- Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat særskilte midler til opførelse af kirker i bydelene Nuussuaq og Qinngorput. Naalakkersuisut kan dog oplyse, at man har igangsat udarbejdelsen af en sektorplan for landets kirker.

- Naalakkersuisut mener, at der er brug for et godt, håndgribeligt og forsvarligt grundlag, førend en beslutning om at afsætte midler til opførelse af kirke i Nuussuaq og Qinngorput sker, da dette skal ses i sammenhæng med hele landets byggebehov, skriver Peter P. Olsen.