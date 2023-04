Politiker: Folkeskole i Qaqortoq har behov for antimobbestrategi

Anders Rytoft Tirsdag, 11. april 2023 - 13:02

Vold og mobning fylder på folkeskolen Tasersuup Atuarfia i Qaqortoq - både hos elever, forældre, skolens lærere og ledelse.

Det har kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq fået indblik i.

Der har været eksempler på grov vold, fortæller udvalgsformanden, der ikke ønsker at gå i detaljer med, hvad det konkret drejer sig om. Men, siger hun:

- Gudskelov er det ikke i det omfang, som det bliver blæst ud i samfundet.

Strategi mod mobning

Til trods for dette er der behov for en antimobbestrategi, oplyser udvalgsformand Bibi Kielsen. Det står klart efter, at der er blevet afholdt et dialogmøde med skolens ledelse.

- Der skal være en overordnet strategi for, hvilke handlingsplaner, der skal laves.

Bibi Kielsen fortæller, at der både skal tages hånd om mobbere og mobbeofrene.

Såfremt man ikke har en strategi at forholde sig til, kan det være svært at vide, hvordan man skal gribe en given situation, ifølge udvalgsformanden.

- Det er sådan nogle ting, vi i første omgang arbejder for, så skolen har noget at forholde sig til og arbejde ud fra.

En kulturændring

Hun understreger, at skolens ledelse har gjort, hvad de ifølge papirerne skal gøre i tilfælde med mobning. Men formålet med den nye strategi er, at der slet ikke skal være mobning.

- Det er ud fra den tanke, at vi (udvalget, red.) arbejder.

Udvalget vil også arbejde sammen med skolens ledelse og forældre for at skabe en kulturændring, der kræver en fælles indsats.

Derudover vil udvalget have et øget fokus på at styrke indsatsen for at forebygge vold og mobning på skolen og mødes med skolens ledelse hver måned for at vurdere, hvad skolen har behov for fra politikerne.

Under forårssamlingen tilbage i 2019 blev et enigt Inatsisartut enige om, at der skulle udvikles en national strategi mod mobning.

Der er blevet taget hul på strategien i sommer sidste år, alligevel er der brug for yderligere tiltag for at dæmme op for vold og mobning.