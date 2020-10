Politikere: Samarbejde skal ikke give Danmark for meget kontrol

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 06. oktober 2020 - 17:46

Under sin åbningstale i Folketinget efterlyste statsminister Mette Frederiksen et tættere samarbejde inden for Rigsfællesskabet om udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.

Den udmelding tager de to grønlandske folketingsmedlemmer i princippet godt imod, men det er med forbehold.

LÆS OGSÅ: Åbningstale: Mette F. ønsker tættere samarbejde i Rigsfællesskabet

Aki-Matilda Høegh-Dam (S) og Aaja Chemnitz Larsen (IA) er begge opmærksomme på et lovforslag om en såkaldt screeningsmekanisme, der er undervejs fra den danske regering.

Mekanismen skal screene udenlandske investeringer inden for Rigsfællesskabet, som kan have betydning for kritisk infrastruktur og sikkerhedspolitik. Men mekanismen må ikke blive en undskyldning for, at Danmark skal have mere kontrol:

Screeningsmekanisme bliver tema

- Hvis et tættere samarbejde betyder, at Danmark går efter at få kontrollen over udenlandske investeringer i Grønland, så kan det ikke kaldes et tættere samarbejde, for så er det i realiteten en tilbagevenden til historiske tilstande fra før Hjemmestyrets indførelse, skriver Aki-Matilda Høegh-Dam i en skriftlig kommentar til Sermitsiaq.AG.

Samme toner lyder fra Aaja Chemnitz Larsen:

- Screenings-mekanismen bliver et tema i det her folketingsår. Her er det vigtigt at sikre, at man tager de hensyn til Grønland, som der er brug for.

Brug for klar definition

- Det handler om balancen mellem at sikre fremmede investeringer, som Grønland har brug for i meget høj grad, og at sikre at det er de rette, der investerer i Grønland, siger Aaja Chemnitz Larsen til Sermitsiaq.AG.

Ifølge hende er der som det mindste brug for en fælles definition af, hvad der er sikkerhedspolitik og kritisk infrastruktur, så den danske regering ikke kan bruge mekanismen i tide og utide.

- Screeningsmekanismen er en sikring af os selv, men den danske regering kan smide det her kort på bordet og sige, at det er sikkerhedspolitik i sager, hvor vi ikke vurderer, at det handler om sikkerhedspolitik, siger Aaja Chemnitz Larsen.