Politikere: Kan Danmark beslutte at tvangsfjerne to børn fra Grønland

Kan en dansk retsinstans beslutte, at børn med bopæl i Grønland skal udleveres til Danmark. Det vil folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) gerne have svar på, skriver avisen Sermitsiaq.

Sagen er meget aktuel i forbindelse med, at Familieretshuset i Danmark nu kræver to børn tvangsfjernet fra moderen i Grønland og sendt til faderen i Danmark.

Derfor har hun stillet en lang række spørgsmål til den danske socialminister Astrid Krag (S) fra sin post som medlem af Grønlandsudvalget i Folketinget. Tilsvarende har Stine Egede fra IA sendt et paragraf 37 spørgsmål til naalakkersuisoq for sociale anliggender Martha Abelsen om samme sag.

– Det er altid en ulykkelig situation når forældre ikke kan enes om børnenes tilhørsforhold, ikke mindst når der er næsten 4.000 km. imellem far og mor. Det har konsekvenser for barnet og derfor er der behov for en hurtig afklaring. I denne situation mangler vi klare regler i Rigsfællesskabet. I 2015 tog IA problematikken op i både Inatsisartut og Folketinget første gang. Det er beskæmmende, at reglerne ikke er blevet afklaret i mellemtiden, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Mangler klare regler

Aaja spørger således om forældreansvarsloven i Grønland er behæftet med mangler, når det kommer til en klar procedure for behandling af forældremyndighedssager, hvor den ene forælder bor i Danmark og den anden i Grønland. Derfor benyttes internationale regler. Mener ministeren, at der er behov for regler, der tager højde for, at vi er i et rigsfællesskab, spørger Aaja Chemnitz Larsen.

