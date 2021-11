Politikere udtrykker medfølelse

Kassaaluk Kristensen Søndag, 21. november 2021 - 09:27

Lørdag eftermiddag blev Naalakkersuisut besked om, at en mand, der er smittet med corona er afgået ved døden.

- Vi har lørdag eftermiddag fået besked om det første dødsfald med Covid-19, hvilket berør mig dybt. Jeg sender mine varmeste tanker og medfølelse til de efterladte, siger formanden for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Ældre mand med corona afgået ved døden

- Jeg kondolerer og jeg vil gerne udtrykke min dybeste medfølelse, siger Naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten L. Fencker.

Også kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia udtrykker deres medfølelse til familien.

En lille gruppe borgere i Upernavik, der sang en salme for at vise deres medfølelse. Privatfoto vegne af kommunalbestyrelsen vil jeg kondolere samt udtrykke min dybeste medfølelse over for de pårørende, som er ramt af dødsfaldet forårsaget af Covid 19 i Upernavik, siger borgmester i kommunen Palle Jeremiassen i en pressemeddelelse.

Lørdag eftermiddag samledes også en lille gruppe borgere på omkring 20 mennesker udenfor sundhedscenteret i Upernavik og sang en salme til de efterladte for at vise deres medfølelse. Ved forsamlingen blev der holdt afstand, mens de deltagende brugte mundbind.

Følg retningslinjerne

Den seneste tid har der været igangsat en større smitteopsporing hvor op mod 400 borgere i Upernavik er blevet podet for coronavirus, efter de første smittede blev fundet onsdag. Smitteopsporingen vil fortsætte i næste uge, mens podningerne venter på at blive analyseret i Nuuk.

- Der er en omfattende samfundssmitte i gang og derfor skal vi stå sammen og bekæmpe covid-19. Det vi kan gøre er at overholde de generelle retningslinjer for at undgå smittespredning. Jeg vil ligeledes opfordre folk til at blive vaccineret, hvis man stadig ikke er blevet vaccineret, siger Kirsten L. Fencker.

Borgmester i Avannaata Kommunia opfordrer endnu engang borgerne til at følge myndighedernes råd, så smittekæder kan brydes:

- Vi har levet med corona i næsten to år, og vi har været rigtig gode til at håndtere coronasituationen. Vi har været gode til til at følge landslægeembedets anbefalinger, men jeg vil stadig opfordre alle borgere til at følge disse anbefalinger, siger Palle Jeremiassen.

Anbefalingerne er:

Bliv hjemme, hvis du er syg.

Vask dine hænder ofte eller brug håndsprit.

Host og nys i dit ærme.

Begræns fysisk kontakt – undgå håndtryk, kindkys, kram mv.

Vær opmærksom på rengøring og udluftning – både hjemme og på arbejdspladsen.

Hold afstand og bed andre om tage hensyn.

Sundhedsvæsenet vil intensivere indsatsen med test og øge vaccinationsmuligheder, oplyser Naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten L. Fencker.