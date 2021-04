Politikere vi siger farvel til

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 09. april 2021 - 11:46

Der er en del politikere, der af vælgerne er blevet sat ud af Inatsisartutsalen i denne omgang. Blandt politikere, der får en lussing af vælgerne er tidligere Naalakkersuisut.

Karl-Frederik Danielsen fik en fremgang på otte stemmer til 106, men det er ikke nok til at komme blandt de ti nye Inatsisartut-medlemmer for Siumut. Nikkulaat Jeremiassen, der i en overgang har været Naalakkersuisoq formåede heller ikke at samle nok stemmer til at komme ind. Han fik 99 stemmer.

Henrik Fleischer har også fået en ordentlig vælgerlussing. Han fik som Parti Naleraq-medlem 143 stemmer, men valgte at hoppe over til Siumut under en måned efter valget i 2018. Denne gang har han fået 59 stemmer, og har dermed mistet over halvdelen af sine vælgere.

Halvering af mandater

Demokraatit har ved tirsdagens valg fået halveret deres mandater. Det lykkes hverken Justus Hansen, Malene Vahl Rasmussen, Simigaq Heilmann eller nylig Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Steen Lynge at finde vej til Inatsisartutrækkerne igen, ligesom de tidligere suppleanter Rachel Ingemann og Bo Martinsen ikke bliver stemt ind.

IA har fået flere nye ansigter ind i Inatsisartut ved valget. Det betyder, at tidligere medlem Mikivsuk Thomassen nu er ude, men er første suppleant for partiet. Derfor tyder det på, at hun fortsat vil være at finde i Inatsisartut, da Stine Egede allerede har meldt, at hun vil søge orlov fra Inatsisartut for at fokusere på sin snarligt nye stilling som borgmester i Kommune Kujalleq.

To partier ude

Atassut og Naleraq er de to partier, der har uændret antal mandater efter valget. Samme mandater kommer ind for Atassut, mens Naleraq får et nyt medlem ind, som er Emanuel Núko fra Tasiilaq.

De to partier, som ikke kommer ind i Inatsisartut er Nunatta Qitornai og Samarbejdspartiet.

Dermed kan vælgerne vinke farvel til tidligere Naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq, tidligere formand for udvalg for udenrigsanliggender Aleqa Hammond og tidligere medlem af Inatsisartut, Tillie Martinussen.

Flere stiller ikke op

Der er også en del tidligere Inatsisartutmedlemmer, som ikke stillede op igen til Inatsisartutvalget. Blandt andet Hermann Berthelsen som i et interview med Sermitsiaq.AG har fortalt om sine bevæggrunde, for at trække sig fra politik.

