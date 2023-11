Politikere om grov vold – og høj mordrate: Fuldstændig forfærdeligt

Redaktionen Onsdag, 15. november 2023 - 12:49

Nogle gange rammer de folkevalgte en blottet nerve. Det sker, når de taler om et emne, der gør ondt i hele samfundet og som kalder på følelser: Vrede, frygt, afmagt. Men også dyb bekymring over tingenes tilstand.

Det skriver avisen AG.

Det skete i Inatsisartut, da den grove kriminalitet i samfundet – og kravet om højere straffe – var på dagsordenen.

Forsamlingens nestor, Hans Enoksen (N), er i sit politiske virke i kontakt med mange borgere, og han oplever en stigende utryghed hos almindelige mennesker:

- Vi hører om hårdere og hårdere kriminalitet, også helt meningsløse overfald, hvor volden er så alvorligt, at lægerne bliver nødt til at sende ofrene til Rigshospitalet i København.

Forråelsen kan angiveligt også ramme politikerne.

- Vi har en anden livsstil i dag end i gamle dage. Hvor respekten for andre er blevet meget mindre. Desværre. I det politiske liv kan man også blive udsat for trusler, ja, sågar dødstrusler, fordi man arbejder for samfundet. Sådanne tilstand kan og skal vi ikke acceptere. Vi er nødt til at straffe hårdere, lyder det fra Hans Enoksen.

Tallene indrammer de foruroligende forhold:

- Omfanget af personfarlig kriminalitet befinder sig på et højt niveau. Eksempelvis er antallet af anmeldte voldssager fire gange så højt som i Danmark og 10 gange så højt som Færøerne, påpeger ordfører for Demokraatit, Bjørk Lange Olsen, der var ophavsmand til debatten i Inatsisartut om det – ifølge ham – for lave strafniveau.

Kuno Fencker, ordfører for Siumut, supplerede fra talerstolen med endnu en dyster statistik:

- Når det kommer til antallet af drab, er vores land nummer 40 – i hele verden. Israel er nummer 60, Kina er 207 og Danmark er nummer 186. Det er jo fuldstændig forfærdeligt.

