Politikere skal besøge danske fængsler

redaktionen Mandag, 04. februar 2019 - 17:23

I Herstedvester fængsel ser udvalget nærmere på den forestående overførsel af indsatte i forbindelse med åbningen af den nye anstalt i Nuuk.

- Inatsisartut vedtog på efterårssamlingen i 2017 en tilslutning til et lovforslag, hvor de forvaringsdømte, der vælger at afsone deres dom i Nuuk, også efterfølgende kan vælge at rejse tilbage til afsoning i Herstedvester fængsel, hvis de ikke finder sig til rette i Nuuk. Ud over besøget i Herstedvester fængsel vil udvalget se på de anbragtes forhold i Risskov og høre nærmere om baggrunden for flytning af den retspsykiatriske afdeling til supersygehuset i Skejby, skriver næstformand i udvalget Sofia Geisler i en pressemeddelelse.

Bedre beskyttelse for unge

Hos det danske konfliktråd vil udvalget høste danske erfaringer med henblik på en mulig forsøgsordning i Grønland, hvilket den gældende retsplejelov giver mulighed for.

- Konfliktråd handler om, at den forurettede person og gerningspersonen til en strafbar handling får mulighed for at møde hinanden under en neutral mæglers tilstedeværelse for at tale om den strafbare handling. Konfliktråd kan således medvirke til, at den forurettede person får bearbejdet den vrede og angst, som den kriminelle handling kan have medført, oplyses det.

Lovudvalget mødes senere med Folketingets retsudvalg for at drøfte en bedre beskyttelse af unge mellem 15-18 mod seksuelle overgreb, hvilket forudsætter en udvidelse af børneattestordningen under kriminnalregisterbekendtgørelsen – et område, der varetages af den danske rigsmyndighed.

Sker i tre dage

Yderligere besøger udvalget Institut for Menneskerettigheder for at høre mere om instituttets arbejde i forbindelse med hate crime.

Turen tager i alt tre dage og vil sikre en up-to-date indsigt i de konkrete forhold, der møder de grønlandske borgere med kontakt til det kriminalretlige system.