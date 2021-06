Politiker fra Qaarsut: Vi mangler evakueringsplan fra myndighederne

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 28. juni 2021 - 17:16

Rettet tirsdag 08.15 Der har tidligere stået i artiklen, at 110 huse vil blive ramt i Qaarsut. Det er rettet til omkring 110 personer (red.)

I starten af maj fremlagde Naalakkersuisut en ny vurdering af risiko for fjeldskred ved Karrat Fjorden. Her kom det frem, at en ny tsunami kan være dobbelt så stor som den i 2017, og at alle bygder kan blive ramt. Hele Niaqornat vil blive ramt, mens omkring 110 personer vil blive ramt i Qaarsut. Karl Tobiassen mener, at kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia er alt for stille.

- Selvstyret må kræve, at evalueringsplanen bliver færdig fra kommunen. Alderdomshjemmet er i et risikoområde i Qaarsut. De var ikke engang med i øvelsen, så derfor har vi brug for en konkret evakueringsplan fra myndighederne. Hvis ikke man har startet med en plan, så må man træde til hurtigst muligt, siger Karl Tobiassen fra Siumut til Sermitsiaq.AG.

Ifølge Karl Tobiassen er den oplysning, der kommer fra kommunen, alt for dårlig.

- Bygdebestyrelserne bliver ikke engang informeret i forhold til evakueringsplanen eller flytning. De hører ikke noget fra kommunalbestyrelsen. De skal i de mindste vide, hvad myndighederne tager sig af, siger Karl Tobiassen.

Naaja Nathanielsen til samråd

Karl Tobiassen har krævet et åbent samråd med Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, Naaja Nathanielsen (IA).

- Vi må vide, hvad for nogle aftaler Selvstyret og kommunen har indgået. Vi ved endnu ikke, hvad aftalerne indeholder. Det har vi brug for at vide, sådan så borgerne kan forberede sig, siger Karl Tobiassen.

Indbyggerne, som ønsker at flytte fra risikoområderne har fået tilbudt flytning. I sidste uge fik borgerne at vide, at deres huse vil blive revet ned, når de flytter til et andet sted. Men det var en administrativ misforståelse mellem Selvstyret og kommunen. Deres huse vil ikke blive revet ned.

LÆS OGSÅ: Kovending: Borgere kan beholde tsunami-truede huse

Misinformationen har skabt utryghed hos indbyggerne og Siumut politikeren mener, at kommunalbestyrelsen bør træde til i forhold til at informere borgerne.

- Overraskelser er det sidste borgerne har brug for. Når borgerne har reageret stærkt på myndighedernes udmelding, så fortæller man at det er et administrativt fejl mellem Selvstyret og Kommunen, det kan ikke bruges til noget.

Borgmesteren svarer

Ifølge borgmesteren i Avannaata Kommunia, så har embedsmændene og politikerne i kommunen arbejdet i døgndrift om en bedre borgerservice for borgerne i risikoområdet og forberedelsen af udfordringerne i forhold til flytning og andre ting, som kan være uforudseelige.

- Vi samarbejder med Naalakkersuisut hele tiden. Vi er i kontakt med hinanden hver dag for at arbejde for folk, som ønsker at flytte. Det kan godt være, at befolkningen føler, at vi er for stille, men i kulissen arbejder kommunen på højt plan, siger Palle Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.

Borgmesteren understreger, at kommunen er i tæt dialog med borgerne.

- Vi samarbejder direkte og tæt med borgerne, vi er i dialog hele tiden. Det handler om familier, så derfor har kommunen valgt ikke at gå igennem pressen. Vi vil ikke gå udenom borgerne. Det kan godt være, at bygdebestyrelserne bør få mere information og være inddraget i samarbejdet. Men jeg har meget svært ved at se hvad der er deres ansvar i denne sag, siger borgmesteren.

Palle Jerimiassen holdte møde med Naaja Nathanielsen efter den seneste fejludmelding om nedrivning af huse. Borgmesteren vil ikke skyde skylden på Selvstyret i forhold til kommunens udmelding om at borgere der ønsker at flytte vil få deres huse revet ned, når de er flyttet ud.