Politiker anklaget for magtmisbrug

Nukappiaaluk Hansen, Merete Lindstrøm Fredag, 19. marts 2021 - 08:21

Kommunalbestyrelse- og inatsisartutkandidat Anders Olsen er kommet i stormvejr efter en hændelse på Hotel Qaqortoq den 9. marts, hvor han og familien ville spise på hotellets cafe. Sagen er kommet redaktionen for øre via vidner, og begge parter bekræfter hændelsen.

Anders Olsen skulle ifølge hotelejer Jim Riis have fremsat trusler mod stedets bevilling, hvis ikke hans søn fik adgang til at spise i cafeen med familien på trods af karantæne.

- Først og fremmest var jeg så målløs over optrinnet, at jeg næsten ikke kunne tænke. I min verden gør man bare ikke den slags. Jeg troede ikke den slags ville ske i 2021. Især fordi jeg kender ham, siger Jim Riis til Sermitsiaq.AG om oplevelsen.

Mener ikke der er tale om trusler

Anders Olsen mener ikke, der er tale om nogen form for trusler.

- Skænderiet er en privatsag. Jeg er på ingen måde kommet med trusler om at trække hotellets alkoholbevilling tilbage. Det kan være, at Jim Riis har misforstået mine udsagn omkring alkoholbevillingen, siger han.

Anders Olsens søn har ifølge hotelejer Jim Riis fået karantæne for at komme beruset på caféen flere gange og forsøgt at købe alkohol, mens han var 17 år gammel.

Ifølge et vidne som Sermitsiaq.AG kender identiteten på, førte optrinnet den 9. marts til en ophedet debat, hvor Anders Olsen forinden havde spurgt vidnet (som er jurist) om det overhovedet er lovligt at give folk karantæne på den måde, hvilket vidnet forklarede, at det er.

Uenighed om trusler

Ifølge vidnet blev Anders Olsens adfærd under optrinnet direkte aggressiv, og der blev ifølge vidnet og Jim Riis truet med, at hotellet kan miste sin bevilling, med den begrundelse at det er ”os der bestemmer det”

Men den udlægning afviser Anders Olsen.

- Det er forunderligt, at jeg bliver beskyldt for at have truet nogen. Det chokerer mig. Hvis det blev modtaget som trussel, så er det en stor misforståelse, og jeg ærgrer mig over, at det skal handle om trusler, for det er ikke meningen, siger han.

Til gengæld erkender han, at der var et skænderi mellem de to mænd den pågældende dag over hans søns karantæne, som han mener er for streng.

Mener hotellet skal håndhæve regler bedre

I samme ombæring påpeger politikeren, at steder, som har alkoholbevilling, har pligt til at finde ud af, om de personer, som prøver at købe alkohol, er over 18 år.

- Min søn har købt øl flere gange i stedet, og hotellet har derfor ikke levet op til deres ansvar. Jeg vil opfordre hotellet til, at de må blive bedre til at have opsyn, med hvem der prøver at købe alkohol, siger Anders Olsen.

- Det argument er jo decideret grinagtig, idet hele sagen handler om, at vi har taget affære, men åbenbart for hård, når det kommer til hans søn, siger Jim Riis.

Jim Riis forklarer, at hotellet tager deres ansvar om salg af alkohol til mindreårige ualmindeligt alvorligt.

- Det var netop det ansvar, der gjorde, at vi gav Anders søn den lange karantæne efter flere overtrædelser og ligegyldighed overfor personalets anvisninger.

Vil skade Siumut

Anders Olsen fastholder, at der er tale om en misforståelse. Han mener, beskyldningerne om magtmisbrug kommer på et belejligt tidspunkt i valgkampen for at ramme hans parti Siumut.

Jim Riis fortæller, at tidligere formand for Siumut Kim Kielsen er hans biologiske fætter.

- Jeg har ingen intentioner om at stille Siumut i et dårligt lys. Vi har tradition for at være Siumutfolk i min familie. Så intet lægger mig mere fjernt, understreger han og påpeger at timingen for sagen er Anders Olsens egen.