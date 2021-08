Politiker vil have anbringelser undersøgt

Thomas Munk Veirum Torsdag, 26. august 2021 - 13:36

Den danske social- og ældreminister skal iværksætte en uvildig undersøgelse af tvangfjernelser af grønlandske børn i Danmark.

Det mener folketingsmedlem og formand for Grønlandsudvalget, Aaja Chemnitz Larsen (IA):

- Det er nødvendigt, at vi kommer til bunds i de her sager. Det har vi et politisk ansvar for. Der sker mange tvangsanbringelser i Danmark, og der sker også tvangsanbringelser af grønlandske børn. Men vi har meget lidt viden om, hvorvidt de sker på et reelt grundlag.

- Det er vigtigt at sikre, at der tages højde for vores kultur og sprog, så tvangsanbringelser ikke sker på et faktuelt forkert grundlag, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Derfor har hun skrevet et brev til social- og ældreminister Astrid Krag (Soc.), hvor hun beder om en uvildig undersøgelse.

Langt flere er anbragt

Undersøgelsen skal ifølge politikeren give viden om, hvorvidt sagerne bliver behandlet på en måde, som også tager hensyn til barnets kultur og sproglige tilknytning til Grønland.

- Jeg er klar over, der er en igangværende undersøgelse på området vedrørende barnets trivsel, men jeg savner en uvildig undersøgelse, som ser neutralt på, om sagsbehandlingen er foregået efter barnets rettigheder, både i henhold til national lovgivning og FNs Børnekonvention, skriver Aaja Chemnitz Larsen til Astrid Krag.

Socialministeriet udgav i december sidste år et notat, som viste, at i alt 134 børn og unge ud af 1879, som er født i Grønland og bor i Danmark, var anbragt uden for hjemmet i Danmark ved udgangen af 2019.

Det svarer til syv procent, mens tallet for etnisk danske børn blot er én procent.