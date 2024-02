Politi: Ingen retslig efterspil i rengøringsmiddelsag

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 07. februar 2024 - 11:25

Grønlands Politi vurderer, at der ikke er grundlag for videre efterforskning eller sigtelse i sagen om personale, der har givet rengøringsmiddel til tre børnehavebørn i Sisimiut.

Det oplyser vagtchef ved Grønlands Politi, Mark Larsen til Sermitsiaq.AG.

- Vi har været på stedet for at besigtige stedet. Og vi har gennemført afhøringer i sagen. Umiddelbart er vores vurdering, at intet er gjort med vilje eller at der er sket en overlagt handling, oplyser Mark Larsen.

Arbejdstilsynet underrettet

Vagtchefen oplyser, at politiet vurderer at sagen nu ligger hos kommunen ved eventuelle procedureændringer, hvis det vurderes nødvendigt.

- For nuværende er der ingen grundlag for, at politiet går ind i sagen. Arbejdstilsynet er underrettet, og hvis de vurderer, at der grundlag for yderligere efterforskning, så er det først der, at politiet igen går ind i sagen, forklarer Mark Larsen.

De tre børn, der har indtaget rengøringsmiddel under en frokost i børnehaven Uiaq i Sisimiut er udskrevet fra sundhedscentret i Sisimiut.