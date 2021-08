Politi: Ingen bøder til værtshusgæsterne

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 07. august 2021 - 09:44

En nat, hvor kun de færdig vaccinerede og folk som kan vise en negativ test lavet indenfor 48 timer, kunne være på værthus er slut. Værtshusgæsterne har overholdt reglerne natten til lørdag.

- Der har ikke været nogen, som har fået en bøde. Alle gæster har overholdt reglerne, siger vagtchefen.

Politiet tager løbende stikprøver for at sikre, at regler til forebyggelse mod smitte med corona overholdes. En 60-årig kvinde fik landets første bøde på 3.000 kroner for restaurantbesøg uden at have været færdig vaccineret eller kunne vise et negativt testsvar indenfor de 48 timer.

Udover stikprøvekontrol, så har politiet været ud til flere forskellige husspektakler.