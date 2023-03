Politihund fanger flygtende gerningsmand

Anders Rytoft Søndag, 12. marts 2023 - 09:38

To brødre er søndag blevet anholdt af politiet.

Det oplyser vagtchef Carl Sværd.

Klokken 04.47 modtog Grønlands Politi en anmeldelse om, at en mand var blevet udsat for vold og set liggende på jorden ved Brugseneeraq på Kongevej i Nuuk.

Da politiet ankom til stedet, forsøgte to personer at flygte. Det lykkedes ikke, og den ene af gerningsmændene blev anholdt ved hjælp af en politihund under eftersættelse til fods.

Vagtchefen oplyser, at der er tale om to brødre. Den ene er i slutningen af 20'erne, mens den anden er i starten af 30'erne.

Knytnæver og spark

Manden, der er blevet udsat for volden, er omkring 40 år gammel. Han blev sendt til behandling på sygehuset, men det vides ikke, hvor alvorlige hans skader er. Ifølge Carl Sværd blev han angrebet med knytnæver og spark på gaden.

Politiet er i øjeblikket ved at foretage afhøringer af de to anholdte brødre, og de overvejer at fremstille dem for retten.

Vold i forening er en skærpende omstændighed, fortæller Carl Sværd.

De to brødre er i øjeblikket i detentionen.