Politi: En god og stille påske er overstået

Det har været en rigtig stille påske, hvilket glæder vagtchefen ved Grønlands Politi, Peter Bauer.

En gennemgang af døgnrapporterne fra politiet under påskedagene viser, at det oftest var husspektakler, som politiet har rykket ud til.

- Det er ofte i forbindelse med indtagelse af alkohol, at husspektakler sker. Udover det er der ikke sket noget mere alvorligt end normalt, oplyser vagtchef Peter Bauer.

Det gælder for hele kysten, oplyser vagtchefen.

GM i påskedagene

Der har været flere arrangementer som Arctic Circle Race, Avannaata Qimussersua og festivaler i Sisimiut samt flere Grønlandsmesterskaber afviklet i Nuuk igennem påskedagene.

Til trods for, at byerne har haft ekstra mange påskegæster, har det ikke givet anledning til ekstra travlhed hos politiet.

- Når man tænker på, at der har været flere personer samlet i en by, som for eksempel Nuuk i påskedagene, så har det ikke skabt ekstra travlhed. Det er meget godt, siger Peter Bauer.

Han oplyser, at der har været et par sager om hærværk i Nuuk, og at sagerne er blevet taget hånd om.