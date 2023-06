Politiformand efter udmelding: Håber de retter op på lønforskellen en gang for alle

Thomas Munk Veirum Torsdag, 08. juni 2023 - 09:57

Onsdag meddelte naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen (IA), at justitsminister Peter Hummelgaard på et møde har lovet lige lønvilkår for politi- og anstaltsbetjente i Grønland med deres kollegaer på Færøerne og i Danmark.

Hos Grønlands Politiforening, der er fagforening for betjente i Grønland, modtages udmeldingen med stor glæde af formand Bjørn Bjerregaard.

- Jeg vælger at tro på det. Det har været et af mine største mål som formand. Vi er fortrøstningsfulde og glade for udmeldingen, siger han til Sermitsiaq.AG.

Politiformanden ser nu frem til at få forelagt, hvordan den konkrete løsning ser ud, da det endnu ikke er meldt ud.

Ønsker permanent løsning

Overenskomster er kompliceret stof, men overordnet ønsker formanden, at betjente i Grønland kommer på dansk overenskomst eller får tilsvarende vilkår i den grønlandske - permanent.

Lige nu er grønlandske betjente og anstaltsbetjentes løn løftet som følge af en midlertidig aftale, som udløber i år. Derfor haster det også med at finde en løsning, lyder det fra politiformanden:

LÆS OGSÅ: Lægger yderligere pres på i løn-spørgsmål

- Deres udmeldinger er positive, og jeg opfatter det sådan, et de nu retter permanent op på lønforskellen en gang for alle.

- Det har stor betydning for fastholdelse og rekruttering af betjente i grønland, siger Bjørn Bjerregaard.

Folketingsmedlem: Resultatet af mange års kamp

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz har længe presset på for en permanent løsning, og hun er i den grad tilfreds med det nye løfte fra justitsministeren.

Hun peger i lighed med Bjørn Bjerregaard på, at en løsning har stor betydning for personalesituationen hos både politiet og anstalterne. Uvisheden om en permanent løsning har skabt frygt for personaleflugt. Den frygt er nu imødegået, og der vil fremadrettet være bedre rekrutterings- og fastholdelsesmuligheder af politi- og anstaltsbetjente, skriver Aaja Chemnitz i en pressemeddelelse:

LÆS OGSÅ: Justitsministeren bakker op: Betjente skal ikke kastes tilbage i gamle lønforhold

- Ved at der er sikret et permanent løft, så kan vi blive bedre til at fastholde dygtige betjente, som hver dag yder en vigtig indsats for at holde samfundet trygt og sikkert. Nu er der vished om, hvad fremtiden bringer, og det giver ro.

- Det er glædeligt, at justitsministeren også vil undersøge muligheden for at inkludere kredsdommerne i aftalen. Tak til den danske justitsminister og regeringen for at lytte til vores krav om et opgør med den mangeårige forskelsbehandling, der har fundet sted, udtaler Aaja Chemnitz.